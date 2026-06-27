Video / Haos zbog ležaljke: Trinaestogodišnjakinji slomljen nos u masovnoj tučnjavi

U hotelu Santa Susana u Kataloniji, nedaleko od Barselone, izbila je masovna tučnjava zbog spora oko ležaljke, u kojoj je 13-godišnja britanska djevojčica zadobila prijelom nosa nakon što je muškarac udario šakom u lice.

Prema navodima svjedoka, sukob je počeo kada je djevojčica sjela na slobodnu ležaljku, ne znajući da je već "zauzeta" od druge porodice. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba koji je eskalirao u opću tučnjavu među turistima.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se naguravanje i više osoba koje se međusobno udaraju, dok je u haosu napadnuta i djevojčica, nakon čega je pala na pod oblivena krvlju. Britanski turisti su, prema svjedočenjima, pokušali da je zaštite.