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TURISTIČKI KOMPLEKS

Video / Haos zbog ležaljke: Trinaestogodišnjakinji slomljen nos u masovnoj tučnjavi

Prema navodima svjedoka, sukob je počeo kada je djevojčica sjela na slobodnu ležaljku, ne znajući da je već "zauzeta" od druge porodice

Došlo do verbalnog i fizičkog sukoba. Platforma X

Dž. B.

27.6.2026

U hotelu Santa Susana u Kataloniji, nedaleko od Barselone, izbila je masovna tučnjava zbog spora oko ležaljke, u kojoj je 13-godišnja britanska djevojčica zadobila prijelom nosa nakon što je muškarac udario šakom u lice.

Prema navodima svjedoka, sukob je počeo kada je djevojčica sjela na slobodnu ležaljku, ne znajući da je već "zauzeta" od druge porodice. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba koji je eskalirao u opću tučnjavu među turistima.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se naguravanje i više osoba koje se međusobno udaraju, dok je u haosu napadnuta i djevojčica, nakon čega je pala na pod oblivena krvlju. Britanski turisti su, prema svjedočenjima, pokušali da je zaštite.

Na mjesto događaja stigli su policija i hitna pomoć, a povrijeđena djevojčica je prevezena u bolnicu. Nakon ukazane pomoći, ona i njena porodica premješteni su u drugo odmaralište.

Incident je ponovo otvorio pitanje tzv. "ratova za ležaljke" koji su čest problem u turističkim kompleksima u Španiji, gdje gosti rano ujutro rezervišu mjesta uz bazene.

# TUČA
# KATALONIJA
# LEŽALJKE
# ŠPANIJA
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