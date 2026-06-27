Tramp je predstavio novi pasoš s njegovom fotografijom

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je otkrio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša koji obilježava 250. godišnjicu nezavisnosti nacije, na kojem se nalazi njegov portret.

- Novi pasoš SAD-a, koji kaže: 'Dobro došli, ali budite dobri!' - napisao je Trump u postu na svojoj platformi Truth Social, uz dizajn pasoša.