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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp je predstavio novi pasoš s njegovom fotografijom

Bijela kuća je također dijelila isti izgled pasoša, označavajući ga kao "Patriotski pasoš

Pasoš s Trampovom fotografijom. Truth Social

Anadolija

27.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je otkrio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša koji obilježava 250. godišnjicu nezavisnosti nacije, na kojem se nalazi njegov portret.

- Novi pasoš SAD-a, koji kaže: 'Dobro došli, ali budite dobri!' - napisao je Trump u postu na svojoj platformi Truth Social, uz dizajn pasoša.

Predloženi pasoš uključuje sliku Trumpa strogog izgleda naslonjenog na stol, uz njegov potpis, dok se u pozadini pojavljuje tekst Deklaracije o nezavisnosti.

Na poleđini je prikazana ilustracija potpisivanja Deklaracije nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa napisom "Sjedinjene Američke Države 250".

Bijela kuća je također dijelila isti izgled pasoša, označavajući ga kao "Patriotski pasoš".

# SAD
# DONALD TRUMP
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