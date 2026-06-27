Video / Toplotni val u Francuskoj izazvao haos: Kupci se tuku zbog klima-uređaja

Dugotrajni toplotni val koji je zahvatio Francusku izazvao je haotične scene u trgovinama širom zemlje, gdje su se kupci masovno otimali za klima-uređaje na sniženju. U pojedinim slučajevima situacija je eskalirala u tučnjave, a zabilježene su i povrede, prenosi Anadolu Agency. Najdramatičniji incident dogodio se u četvrtak prilikom otvaranja nove diskontne trgovine Action u poslovnoj četvrti La Défense u Parizu. Stotine kupaca okupile su se ispred ulaza i prije otvaranja, nadajući se da će kupiti klima-uređaj marke Kinzo po cijeni od 179 eura.

Prema izvještajima lokalnih medija i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, dio kupaca je nasilno ušao u trgovinu odmah po otvaranju vrata i pojurio prema odjelu s klima-uređajima. U naguravanju koje je uslijedilo više osoba je povrijeđeno, nakon što su ih drugi kupci gurali i udarali u pokušaju da dođu do uređaja. Slične scene zabilježene su i u drugim dijelovima Francuske. U mjestu Chambray-les-Tours)u centralnoj Francuskoj kupci su snimljeni kako se guraju i otimaju za klima-uređaje i ventilatore odmah po otvaranju prodavnice. Slični incidenti prijavljeni su i u Konkarneu u Bretanji te u Anžeu na zapadu zemlje.