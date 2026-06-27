Zelenski objavio snimak: "Flamingom smo pogodili ključnu metu u Rusiji"

Ukrajina je dalekometnim raketama “Flamingo FP-5” pogodila važan pogon ruske vojne industrije u Volgogradu, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodimir Zelenski). Prema njegovim riječima, cilj napada bio je Savezni istraživačko-proizvodni centar “Titan-Barikadi”, jedno od ključnih ruskih odbrambenih preduzeća koje je pod međunarodnim sankcijama.
Ovo postrojenje proizvodi lansere za strateške raketne sisteme “Jars” i “Topol-M”, kao i za balistički sistem “Iskander-M”. Riječ je o jednom od najvažnijih subjekata ruske vojne industrije koji posluje u okviru državne korporacije “Roskosmos”. Osim lansirnih sistema, proizvodi i tešku artiljeriju, pomorske topničke sisteme te obalske protivbrodske raketne sisteme.
- Potvrđeno je da je nakon pogotka u tvorničkom kompleksu izbio požar - izjavio je Zelenski.
- Riječ je o velikom industrijskom kompleksu u kojem Rusija proizvodi artiljerijske sisteme i specijaliziranu vojnu opremu, uključujući i komponente za raketne lansere kojima napadaju naš narod - dodao je.
Ruska strana potvrdila napad
Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov (Andrej Bočarov) potvrdio je da su tokom noći na grad pala ukrajinska “brzoleteća zračna sredstva” koja su oštetila proizvodne pogone u Krasnooktjabrskom okrugu. Iako nije naveo naziv kompanije, poznato je da se “Titan-Barikadi” nalazi upravo u toj zoni.
Bočarov je naveo da je deset osoba povrijeđeno i da im je pružena medicinska pomoć, te da su požari brzo lokalizirani i ugašeni, bez oštećenja stambenih objekata. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno 175 ukrajinskih dronova iznad više regija i Krima, ali nije spomenulo raketni napad.
Nastavak pritiska
Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira udare na rusku vojnu industriju, s ciljem smanjenja proizvodnih kapaciteta oružja koje Moskva koristi u ratu. Glavni štab Ukrajine saopštio je i o napadima na sistem protivzračne odbrane “Pancir-S1” u Feodosiji te na trajekt “Petropavlovsk” kod Kerča na okupiranom Krimu.
- Domet ukrajinskih dalekometnih ‘sankcija’ sve je veći. Naš pritisak, koji svakodnevno sprovodimo, postavlja temelje za pravedan i konačan mir - poručio je Zelenski.