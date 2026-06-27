Zelenski objavio snimak: "Flamingom smo pogodili ključnu metu u Rusiji"

Ukrajina je dalekometnim raketama “Flamingo FP-5” pogodila važan pogon ruske vojne industrije u Volgogradu, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodimir Zelenski). Prema njegovim riječima, cilj napada bio je Savezni istraživačko-proizvodni centar “Titan-Barikadi”, jedno od ključnih ruskih odbrambenih preduzeća koje je pod međunarodnim sankcijama.

Ovo postrojenje proizvodi lansere za strateške raketne sisteme “Jars” i “Topol-M”, kao i za balistički sistem “Iskander-M”. Riječ je o jednom od najvažnijih subjekata ruske vojne industrije koji posluje u okviru državne korporacije “Roskosmos”. Osim lansirnih sistema, proizvodi i tešku artiljeriju, pomorske topničke sisteme te obalske protivbrodske raketne sisteme.

- Potvrđeno je da je nakon pogotka u tvorničkom kompleksu izbio požar - izjavio je Zelenski.

- Riječ je o velikom industrijskom kompleksu u kojem Rusija proizvodi artiljerijske sisteme i specijaliziranu vojnu opremu, uključujući i komponente za raketne lansere kojima napadaju naš narod - dodao je.

Ruska strana potvrdila napad

Guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov (Andrej Bočarov) potvrdio je da su tokom noći na grad pala ukrajinska “brzoleteća zračna sredstva” koja su oštetila proizvodne pogone u Krasnooktjabrskom okrugu. Iako nije naveo naziv kompanije, poznato je da se “Titan-Barikadi” nalazi upravo u toj zoni.