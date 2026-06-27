Zemljotres jačine 6,1 Rihtera pogodio Afganistan: "Ljudi su u panici trčali iz kuća, žene i djeca su plakali"

Zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale pogodio je u subotu područje Hindukuša u istočnom Afganistanu.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio na dubini od oko 100 kilometara. Američki geološki zavod (USGS) naveo je da je riječ o zemljotresu iste jačine, ali sa žarištem na dubini od 208 kilometara. Potres se osjetio u Kabulu i na sjeveru Pakistana, prenosi Reuters.

U oblastima na sjeveru Pakistana, posebno u Svatu u pokrajini Hajber Pahtunva, stanovnici su u panici napuštali svoje domove.

- Zemljotres je bio veoma snažan i trajao je dugo - rekao je jedan stanovnik, dodajući da su “ljudi istrčavali iz svojih kuća, a žene i djeca su u panici plakali”.