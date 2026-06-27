Broj žrtava zemljotresa u Venecueli naglo raste, spasioci u utrci s vremenom

Visoki venecuelanski zvaničnik Horhe Rodrigez saopštio je da je broj poginulih u razornim zemljotresima porastao na 1.430.

Prema njegovim riječima, povrijeđeno je još 3.238 ljudi, dok je 3.142 ostalo bez doma nakon katastrofe koja je pogodila zemlju. Rodrigez, brat privremene predsjednice Delsi Rodrigez (Delsi Rodrigez), iznio je ažurirane podatke na državnoj televiziji.

Ranije je zvanični broj poginulih iznosio 920, ali se on u međuvremenu znatno povećao.

Humanitarne organizacije upozoravaju da su prva 48 do 72 sata nakon zemljotresa ključna za pronalazak preživjelih, nakon čega šanse za spašavanje naglo opadaju.

Sve veći broj međunarodnih spasilačkih timova dolazi u Venecuelu kako bi pomogao u potrazi za preživjelima, dok se bliži treći dan od katastrofe.

Veliki broj nestalih

Prema podacima sa sajta za prijavu nestalih, više od 55.000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Sistem omogućava porodicama da unesu podatke i posljednje poznate lokacije svojih najbližih kako bi pomogli potragama.

Navodi se da je oko 68.000 ljudi prijavljeno kao nestalo od trenutka zemljotresa u srijedu naveče, dok je oko 13.000 u međuvremenu pronađeno.

"Svako spašavanje je čudo"

Spasioci upozoravaju da se „prozor za spašavanje“ brzo zatvara, jer je od potresa prošlo oko 66 sati.

- Svako spašavanje je čudo - rekao je Horhe Rodrigez, predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele.

- Nećemo skrivati apsolutno ništa o razmjerama ove tragedije - dodao je on.