Rubio na meti analitičara: Optužuju ga da ruši sporazum SAD-Iran i podiže tenzije na Bliskom istoku

Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je trebao smiriti tenzije na Bliskom istoku, već je doveden u pitanje nakon novih političkih i diplomatskih poteza Vašingtona.

Prema tvrdnjama pojedinih američkih analitičara i političkih komentatora, američki državni sekretar Marko Rubio svojim javnim istupima i diplomatskim aktivnostima navodno doprinosi eskalaciji odnosa između Vašingtona i Teherana, uprkos nedavno postignutom Memorandumu o razumijevanju.

Sporazum je, prema dostupnim informacijama, ubrzo nakon stupanja na snagu pratio niz novih izjava i optužbi. Rubio je u više navrata javno upozoravao na iranski raketni program i regionalni utjecaj Teherana, uključujući i oštre poruke upućene tokom posjeta državama Zaljeva, što je dodatno izazvalo reakcije iranske strane.

Posebnu pažnju izazvalo je zajedničko saopćenje Sjedinjenih Država i Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC), koje je Iran ocijenio kao provokativno i u suprotnosti s duhom dogovora. U dokumentu su navedeni zahtjevi vezani za iranski vojni program i regionalnu politiku, što je Teheran odbacio kao neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja.

Iranske vlasti poručile su da neće pristati na dodatne uslove izvan već dogovorenog okvira, naglašavajući da će štititi svoj suverenitet i sigurnosne interese.

U međuvremenu, pojedini američki politički analitičari procjenjuju da se sve odvija u kontekstu unutrašnjih političkih borbi u SAD-u i mogućih ambicija za predsjedničke izbore 2028. godine, gdje se Rubio spominje kao potencijalni kandidat.



