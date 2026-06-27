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ESKALACIJA ODNOSA

Rubio na meti analitičara: Optužuju ga da ruši sporazum SAD-Iran i podiže tenzije na Bliskom istoku

Iranske vlasti poručile su da neće pristati na dodatne uslove izvan već dogovorenog okvira

Rubio minira Trampov sporazum. AP

Dž. B.

27.6.2026

Novi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je trebao smiriti tenzije na Bliskom istoku, već je doveden u pitanje nakon novih političkih i diplomatskih poteza Vašingtona.

Prema tvrdnjama pojedinih američkih analitičara i političkih komentatora, američki državni sekretar Marko Rubio svojim javnim istupima i diplomatskim aktivnostima navodno doprinosi eskalaciji odnosa između Vašingtona i Teherana, uprkos nedavno postignutom Memorandumu o razumijevanju.

Sporazum je, prema dostupnim informacijama, ubrzo nakon stupanja na snagu pratio niz novih izjava i optužbi. Rubio je u više navrata javno upozoravao na iranski raketni program i regionalni utjecaj Teherana, uključujući i oštre poruke upućene tokom posjeta državama Zaljeva, što je dodatno izazvalo reakcije iranske strane.

Posebnu pažnju izazvalo je zajedničko saopćenje Sjedinjenih Država i Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC), koje je Iran ocijenio kao provokativno i u suprotnosti s duhom dogovora. U dokumentu su navedeni zahtjevi vezani za iranski vojni program i regionalnu politiku, što je Teheran odbacio kao neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja.

Iranske vlasti poručile su da neće pristati na dodatne uslove izvan već dogovorenog okvira, naglašavajući da će štititi svoj suverenitet i sigurnosne interese.

U međuvremenu, pojedini američki politički analitičari procjenjuju da se sve odvija u kontekstu unutrašnjih političkih borbi u SAD-u i mogućih ambicija za predsjedničke izbore 2028. godine, gdje se Rubio spominje kao potencijalni kandidat.


# IRAN
# SPORAZUM
# SAD
# MARKO RUBIO
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