Tramp objavio novu AI sliku: Nosi Zemlju na ramenima

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na društvenim mrežama AI-generiranu ilustraciju na kojoj je prikazan kako, ogrnut američkom zastavom, na ramenima nosi planet Zemlju.

Na slici je Tramp prikazan u dramatičnoj pozi dok pridržava ogromnu Zemlju. Riječ je o umjetnički generiranoj AI ilustraciji u stilu političkog mita o lideru koji nosi teret svijeta. Objavu su brzo preuzeli korisnici društvenih mreža, uz komentare da se Tramp ponovo predstavlja kao spasitelj ne samo Amerike, nego i cijelog svijeta.