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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp objavio novu AI sliku: Nosi Zemlju na ramenima

Ovo nije prvi put da Tramp objavljuje AI-generirane slike

Tramp: Objavio novu AI sliku. Truth Social

M. Až.

27.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na društvenim mrežama AI-generiranu ilustraciju na kojoj je prikazan kako, ogrnut američkom zastavom, na ramenima nosi planet Zemlju.

Na slici je Tramp prikazan u dramatičnoj pozi dok pridržava ogromnu Zemlju. Riječ je o umjetnički generiranoj AI ilustraciji u stilu političkog mita o lideru koji nosi teret svijeta. Objavu su brzo preuzeli korisnici društvenih mreža, uz komentare da se Tramp ponovo predstavlja kao spasitelj ne samo Amerike, nego i cijelog svijeta.

Ovo nije prvi put da Tramp objavljuje AI-generirane slike. Prije nekoliko mjeseci podijelio je sliku na kojoj je prikazan kao lik nalik Isusu, u bijeloj odjeći, dok dodiruje bolesnika. Nakon kritika, uključujući i reakcije dijela religiozne desnice, objavu je uklonio i tvrdio da je namjera bila da se prikaže kao ljekar.

Nedugo zatim objavio je i fotografiju na kojoj ga Isus grli, dok Tramp stoji za govornicom ispred američke zastave.

# SAD
# DONALD TRUMP
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