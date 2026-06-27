Teroristički napad u Pakistanu, ima mrtvih: Specijalci na licu mjesta, u toku "operacija čišćenja terena

Najmanje tri pripadnika paravojne jedinice Sind rendžers ubijena su u subotu nakon što su teroristi napali objekat ove jedinice u oblasti Gulistan-i-Džauhar u Karačiju, saopštio je pokrajinski policijski načelnik.

Kako je za list “Dawn” izjavio sindski IG Džaved Alam Odho (Džaved Alam Odho), prema preliminarnim informacijama u napadu na lokalno sjedište rendžera ubijena su i tri napadača.

Policijski načelnik naveo je da u početku nije bilo potvrđeno da li je došlo do eksplozije, ali je dodao da su napadači vozilom probili glavnu kapiju objekta.

Operacija čišćenja terena

Odho je rekao da je u toku “operacija čišćenja terena” te da su područje opkolile jedinice Specijalne sigurnosne jedinice (SSU), Antiterorističke jedinice (ATF) i pripadnici rendžera.