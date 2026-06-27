Teroristički napad u Pakistanu, ima mrtvih: Specijalci na licu mjesta, u toku "operacija čišćenja terena

Najmanje tri pripadnika paravojne jedinice Sind rendžers ubijena su u subotu nakon što su teroristi napali objekat ove jedinice u oblasti Gulistan-i-Džauhar u Karačiju, saopštio je pokrajinski policijski načelnik.
Kako je za list “Dawn” izjavio sindski IG Džaved Alam Odho (Džaved Alam Odho), prema preliminarnim informacijama u napadu na lokalno sjedište rendžera ubijena su i tri napadača.
Policijski načelnik naveo je da u početku nije bilo potvrđeno da li je došlo do eksplozije, ali je dodao da su napadači vozilom probili glavnu kapiju objekta.
Operacija čišćenja terena
Odho je rekao da je u toku “operacija čišćenja terena” te da su područje opkolile jedinice Specijalne sigurnosne jedinice (SSU), Antiterorističke jedinice (ATF) i pripadnici rendžera.
Snage sigurnosti ranije su hitno upućene na lokaciju nakon prijava jake pucnjave i moguće eksplozije, prenosi “Dawn News”.
U akciju su uključene i jedinice za brzi odgovor te policijski komandosi, s ciljem uspostavljanja kontrole nad situacijom. Šire područje blokirale su policijske i paravojne snage.
Služba “Rescue 1122 Sindh” saopštila je da je primila dojavu o eksploziji u blizini Gulistan-e-Jauhar Blok 5 te odmah uputila ekipe na teren iz centralnog komandnog centra.
Prema riječima portparola, na mjesto događaja upućen je i glavni operativni direktor službe po nalogu savjetnika glavnog ministra za rehabilitaciju i generalnog direktora “Rescue 1122 Sindh”.
Naložena istraga
Glavni ministar Sinda Sied Murad Ali Šah (Sied Murad Ali Shah) naložio je hitnu istragu i zatražio detaljan izvještaj o incidentu.
On je također kontaktirao policijskog načelnika i zamjenika načelnika Karačija, naredivši hitan izlazak policije na teren i utvrđivanje svih okolnosti napada.
Ministar unutrašnjih poslova Sinda Ziaul Hasan Lanjar (Ziaul Hasan Lanjar) također je zatražio izvještaj i naložio da se svi detalji što prije dostave nadležnim institucijama.