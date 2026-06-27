Tramp zaprijetio carinama od 100% Evropi: Evo zašto niko nije ni trepnuo

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je zaprijetio uvođenjem visokih carina evropskim zemljama, ali ovoga puta reakcije su bile znatno slabije nego ranije. Kako piše CNN, tržišta i politički lideri više ne pokazuju istu razinu nervoze kao prije godinu dana, kada su slične najave izazivale globalne potrese.

Prije samo godinu dana, Trumpove prijetnje gotovo potpunim carinama na uvoz robe izazivale su snažne reakcije na svjetskim tržištima, a strani lideri su hitno tražili načine da ublaže posljedice. Danas je, međutim, situacija potpuno drugačija.

Glavni razlog za promjenu je odluka Vrhovnog suda iz februara, kojom su predsjedniku SAD-a značajno ograničene ovlasti u pogledu jednostranog uvođenja carina. Time mu je oduzeto jedno od najjačih ekonomskih sredstava pritiska.

Ipak, Donald Tramp nije odustao od prijetnji.

Na društvenoj mreži Truth Social objavio je da će svaka evropska država koja uvede porez na digitalne usluge biti suočena sa "100-postotnom carinom na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države", uz poruku da bi takva mjera "poništila postojeće trgovinske sporazume".

Šta su porezi na digitalne usluge?

Porezi na digitalne usluge odnose se na oporezivanje prihoda velikih tehnoloških kompanija koje posluju putem interneta, poput oglašavanja i streaming platformi. Među najpoznatijim primjerima su Google i Spotify.

Ove poreze uvodi više država kako bi naplatile dio prihoda od velikih digitalnih kompanija, čak i kada one formalno ne ostvaruju profit u tim zemljama. S obzirom na to da su mnoge od tih kompanija američke, Trump je i ranije tvrdio da su one nepravedno na meti takvih mjera. Slične ocjene u određenim slučajevima dijelila je i Kongresna služba za istraživanja, koja je politički neutralna.

Ograničenja predsjedničkih ovlasti

U ranijim pokušajima uvođenja carina, administracija Donalda Trampa pozivala se na Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlastima iz 1974. godine. Međutim, Vrhovni sud je zaključio da predsjednik time prekoračuje svoja ovlaštenja.

Predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts (John Roberts) u obrazloženju je naveo:

- Kad Kongres daje ovlaštenje za uvođenje carina, to čini jasno i uz precizna ograničenja. U ovom slučaju to nije bio slučaj.

Pravni stručnjak Džefri Švab (Jeffrey Schwab) iz Liberty Justice Centra, koji je učestvovao u postupku, izjavio je za CNN:

- Nijedna zakonska ovlast za uvođenje carina ne dopušta predsjedniku da to radi kada god želi. Bez poštovanja procedura i uslova, carine se ne mogu jednostavno nametnuti.

Šta sada planira Tramp?

Nakon odluke suda, administracija se okrenula alternativnim mjerama, uključujući jedinstvenu carinu od 10 posto koja ističe sljedećeg mjeseca. Paralelno su pokrenute i trgovinske istrage prema tzv. Odjeljku 301, što bi u budućnosti moglo dovesti do novih carina, ali tek nakon višemjesečnih procedura.

Tokom prvog mandata, Tramp je već koristio slične istrage protiv evropskih poreza na digitalne usluge, ali one tada nisu rezultirale konkretnim carinama, već su služile kao sredstvo političkog pritiska.

CNN zaključuje da, iako Tramp i dalje koristi oštru retoriku, trenutna ograničenja u američkom zakonodavstvu čine da najavljene carine od 100 posto djeluju malo vjerovatno u praksi.