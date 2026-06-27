Spašena beba ispod ruševina, reakcija oca sve govori, broj žrtava premašio 1.400

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1.430, saopćile su nadležne službe, uz upozorenje da konačan bilans još nije poznat. Povrijeđeno je 3.238 osoba, dok je više od 3.100 porodica ostalo bez domova.

Nakon dva snažna potresa koji su u srijedu pogodili zemlju, registrovano je i najmanje 430 naknadnih podrhtavanja tla, što dodatno otežava spasilačke operacije.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz grada La Guaira koji prikazuje dramatičnu akciju spašavanja bebe stare 18 mjeseci, izvučene iz ruševina i predane muškarcu za kojeg se vjeruje da je njen otac.

Na snimku se vidi otac koji, vidno potresen, s rukama na glavi čeka ishod spašavanja, a u trenutku kada mu je dijete predato, ne uspijeva zadržati emocije i počinje plakati. Majka djeteta, prema navodima, spašena je ubrzo nakon toga.

Spasilačke ekipe i dalje su na terenu širom zemlje i nastavljaju potragu za preživjelima, dok se mnoge operacije odvijaju u izuzetno teškim uslovima.