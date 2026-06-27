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GRADONAČELNIK NJUJORKA

Zohran Mamdani skokom u bazen u odijelu otvorio sezonu kupanja

Besplatni otvoreni bazeni u Njujorku od subote su zvanično dostupni građanima

Mamdani otvorio sezonju kupanja. Platforma X

M. Až.

27.6.2026

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani (Zohran Mamdani) na nesvakidašnji način otvorio je sezonu kupanja u gradskim bazenima, skočivši u vodu u odijelu zajedno s predstavnicima gradskog Odjela za parkove.

Besplatni otvoreni bazeni u Njujorku od subote su zvanično dostupni građanima, a početak sezone poklopio se s prvim danom ljetnog raspusta za učenike, koji su odmor mogli započeti kupanjem.

Mamdani i predstavnici Odjela za parkove simbolično su otvorili sezonu skokom u bazen Thomas Jefferson u naselju Ist Harlem, čime je obilježen početak ljetne sezone kupanja u najvećem američkom gradu.

Prema podacima gradskog Odjela za parkove, više od milion ljudi prošlog ljeta posjetilo je gradske bazene kako bi se rashladili tokom visokih temperatura i toplotnih valova.

Gradske vlasti očekuju da će i ove godine veliki broj građana koristiti besplatne bazene širom Njujorka, posebno tokom ljetnih mjeseci kada temperature često prelaze 30 stepeni Celzijusa.

# NJUJORK
# ZOHRAN MAMDANI
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