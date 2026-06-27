Zohran Mamdani skokom u bazen u odijelu otvorio sezonu kupanja

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani (Zohran Mamdani) na nesvakidašnji način otvorio je sezonu kupanja u gradskim bazenima, skočivši u vodu u odijelu zajedno s predstavnicima gradskog Odjela za parkove.

Besplatni otvoreni bazeni u Njujorku od subote su zvanično dostupni građanima, a početak sezone poklopio se s prvim danom ljetnog raspusta za učenike, koji su odmor mogli započeti kupanjem.