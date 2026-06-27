Suprug ministrice nestao u jezeru, traje velika potraga

Suprug italijanske ministrice za porodicu Eugenije Ročele, Luiđi Kavalari, nestao je danas u jezeru Viko, zbog čega je pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja.

Prema navodima RAI-ja, Kavalari se nalazio u čamcu sa suprugom, a nakon što je zaronio u vodu, više nije izronio niti je viđen, zbog čega je odmah podignuta uzbuna.

Na terenu su angažovani ronioci vatrogasne službe koji pretražuju jezero, dok karabinjeri iz Rončiljonea rade na utvrđivanju svih okolnosti nestanka. Na mjestu događaja nalazi se i ekipa hitne medicinske pomoći.

Vulkanska jezera u regiji Lacio smatraju se među najopasnijima u Italiji zbog naglih promjena temperature vode i snažnih podvodnih struja.

Početkom ove godine, u februaru, u jezeru Bolsena život je izgubio 66-godišnji građevinski poduzetnik koji je isplovio kanuom. U aprilu je u jezeru Trevinjano izbjegnuta tragedija kada je pripadnik italijanske vojske spasio jednu ženu.

Posljednji smrtni slučaj u jezeru Viko zabilježen je u junu prošle godine, kada se tokom plivanja utopio 58-godišnji muškarac.