Netanjahu šalje delegaciju u Vašington zbog pregovora SAD-a i Irana: "Mi imamo svoje interese"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) najavio je da će u Vašington poslati delegaciju koja će američkim zvaničnicima predstaviti sigurnosne interese Izraela u vezi s mogućim sporazumom između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

- Od samog početka govorimo da nismo strana u sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ali to ne znači da nemamo svoje interese - rekao je Netanjahu na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o memorandumu o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, kao i pregovorima o dugoročnom sporazumu.

Govoreći o iranskom nuklearnom programu, izraelski premijer istakao je da će delegacija u Vašingtonu pojasniti stavove i sigurnosne interese Izraela. Nije otkrio kada će predstavnici otputovati, niti ko će biti članovi delegacije i s kim će razgovarati.

Netanjahu je ponovio i da Izrael ostaje pri stavu da mora zadržati sigurnosnu zonu na jugu Libana.

Dodao je da je posljednjih dana u više navrata razgovarao s američkim državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio), za kojeg tvrdi da podržava koncept sigurnosne zone koja bi, prema njegovim riječima, spriječila Iran i Hezbolah da napadaju Izrael.