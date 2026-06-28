Zavjera na UFC meču: Plan krajnje desnice za atentat na Trampa

Prije gotovo dvije sedmice, Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da je osujetilo zavjeru Propera i više saučesnika da ubiju Donalda Trampa i druge izabrane zvaničnike na događaju organizacije Ultimate Fighting Championship, nedavno održanom u Bijeloj kući. Do petka je osam osoba iz različitih dijelova zemlje bilo u pritvoru. Svi su, po svemu sudeći, muškarci u dvadesetim ili ranim tridesetim godinama.

Njegovi roditelji su na kraju rekli policiji da se plaše onoga što njihov sin sprema. Bili su u pravu.

Ali Proper je ipak imao neku vrstu ambicije, navodi se u izjavi pod zakletvom. Dao je otkaz kako bi se usredsredio na poseban projekat koji je planirao s prijateljima sa interneta. Njegova majka ga je vidjela kako proučava mape Vašingtona. Takođe je novac koji je dobio za maturu uložio u stvari koje su njegovom ocu ulivale nelagodu: pušku, sačmaru, pancir i municiju.

Kada je Tajsen Proper (19) završio srednju školu, porodica mu je dala najmanje 3.000 dolara “novca za maturu”, prema sudskim dokumentima. Uprkos toj velikodušnosti, činilo se da mu je dovoljno da samo živi u kući svojih roditelja, u gradiću u Ohaju blizu amiške oblasti, i da provodi sve više vremena na internetu.

Istražitelji su, međutim, naveli da je u zavjeru bilo uključeno najmanje 19 osoba. Mnogi iz grupe su se upoznali preko TikToka. Nakon što su provjerili identitet jedni drugih i ideološku privrženost, prešli su u zatvorene grupe na šifrovanim aplikacijama za razmjenu poruka Signal i SimpleX, gdje su se razvrstali po “nivoima” spremnosti na rizik. Neki su se lično sastajali radi taktičke obuke.

Planirali odvući pažnju policije

Zavjerenici su planirali da organizuju demonstracije u blizini Bijele kuće kako bi odvukli pažnju policije. Dok bi Tramp i drugi zvaničnici pratili UFC borbe, zavjerenici bi napali događaj eksplozivom postavljenim na dronove, izazivajući paničnu evakuaciju ka području gdje bi ih čekali strijelci i gađali “mete velike vrijednosti”. Prema sudskim dokumentima, “drugi talas” napadača trebalo je da upadne u Bijelu kuću.

Jedan od navodnih zavjerenika rekao je ostalima da će to biti “pravo krvoproliće”.

Krajnje desničarski stavovi

Nakon što je priča objavljena, djelimično ju je zasjenio nalet vijesti o ratu s Iranom i uzbuđenje oko Mundijala. Ipak, činjenice su šokantne, a možda i zbunjujuće: zavjerenici su imali krajnje desničarske stavove, ali su se nadali da će ubiti republikanske zvaničnike. Mete su birali uz pomoć ljevičarskog sajta koji prati političare koji primaju donacije od Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC), proizraelske lobističke grupe. A jedan od navodnih vođa zavjere, Abraham Alvares (Abraham Alvarez), 31-godišnjak, navodno je migrant iz Meksika bez regulisanog statusa.

Trampova administracija je doprinijela toj konfuziji, istovremeno hvaleći herojstvo FBI-ja u zaustavljanju zavjere i umanjujući ozbiljnost prijetnje. “Zavjera, znate, nije bila toliko razrađena”, rekao je potpredsjednik SAD Džej Di Vens (J. D. Vance) prošle sedmice. “Nisu zapravo mnogo toga isplanirali.” Dodao je: “Razumijem zašto je ljudima to toliko zanimljivo... Ali, hvala Bogu što imamo dobru policiju.”

Slično tome, pojedini konzervativni mediji su iskoristili neke aspekte priče kako bi sugerisali da su zavjerenici zapravo bili izopačeni izdanci krajnje ljevice. U jednom tekstu u “Federalistu” navodi se da je jedan od navodnih zavjerenika “ponavljao demokratske teorije zavjere o tome da predsjednik Tramp štiti seksualne predatore povezane sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein)”.

Takvo tumačenje je neiskreno. Tramp je, koliko i bilo ko drugi, doprinio širenju teorija zavjere o Epstinu. Ipak, ono ukazuje na nešto drugo: gledano spolja, zavjera bi mogla djelovati ideološki nedosljedno. Međutim, ona ima svoju logiku, kaže Majkl Edison Hejden (Michael Edison Hayden), novinar i analitičar koji proučava ekstremizam.

Krajnje desničarske zajednice na internetu često su neprijateljski nastrojene prema Trampu i pokretu MAGA jednako kao i prema demokratama, rekao je. Ljudi poput navodnih zavjerenika oko UFC događaja su “protiv države, a državu trenutno vode republikanci”, kazao je. On smatra da zavjerenici vjerovatno imaju prilično uobičajene antielitističke stavove, sa antisemitskim obilježjima i idejom da treba ubrzati slom sistema.

Bijesni na Trampa

Prema istražiteljima, zavjerenici su bili bijesni zbog toga što je Trampova administracija nastavila savezništvo sa Izraelom. Proper je u objavama na društvenim mrežama hvalio Adolfa Hitlera. Drugi navodni zavjerenik, Majkl Alan Tomas (Michael Alan Thomas), star 32 godine, “nagovijestio je da vjeruje da američkom vladom upravlja elitna grupa pojedinaca koji žrtvuju i jedu bebe, koji su takođe bili duboko povezani sa Džefrijem Epstinom i koje sada štiti predsjednik Donald Tramp”, navodi se u izjavi pod zakletvom. U njoj se dodaje da Tomas takođe “dio odgovornosti za ovu korupciju vlasti pripisuje Jevrejima i krivi njih i Izrael za sadašnji rat sa Iranom”.

On i njegovi navodni saučesnici, kako se tvrdi, vjerovali su da će njihov napad izazvati drugu američku revoluciju ili ubrzati njen dolazak.

Iako je Ministarstvo pravde SAD priznalo bijes zavjerenika zbog onoga što su nazivali “Epstinovom klasom”, zvanična verzija je ipak potisnula u drugi plan jedan ključni element, kako je nedavno ocijenio novinar Džonatan Larsen (Jonathan Larsen): hrišćanski ekstremizam.

Properova majka je, prema sudskim dokumentima, rekla da je njen sin u posljednje vrijeme postao religiozniji. Strahovala je da njegovi prijatelji koriste to što se nedavno snažnije okrenuo hrišćanstvu. On se povezao sa “onlajn grupom pojedinaca koji su se predstavljali kao bivši vojnici i koji možda dijele neku ideologiju zasnovanu na hrišćanstvu”, navodi se u izjavi pod zakletvom. Grupa je “izražavala ultrareligiozne i antivladine stavove”.

Ideološki rat

Zavjerenici su koristili jezik s biblijskim prizvukom, govoreći o “pastirima” i “lavovskim jazbinama”, i vjerovali su da demoni, ili barem obožavaoci demona, vrebaju djecu. To je bila verzija vjekovnog hrišćanskog antisemitskog motiva, prilagođena eri Kjuanona (QAnon) i Epstina. Prema sudskim dokumentima, istražitelji su pronašli dnevnik u kojem je Proper “pisao da vlada nastoji da kontroliše ljude i da žrtvuje djecu i druge demonskoj figuri”.

- Svjedočimo veoma oštrom ideološkom građanskom ratu unutar krajnje desnice - rekao je Metju D. Tejlor (Matthew D. Taylor), stručnjak za savremeni hrišćanski nacionalizam.

Iako obje frakcije koriste hrišćansku retoriku, ljudi s jedne strane su tijesno povezani sa Trampovom administracijom i često su hrišćanski cionisti koji podržavaju državu Izrael. Druga strana su antiintervencionistički hrišćanski nacionalisti koji se osjećaju razočarano i izdano od pokreta MAGA. Oni sebe radije opisuju kao pristalice politike “Amerika na prvom mjestu”, rekao je, i oslanjaju se na vjerski antisemitizam “koji je veoma dugo dio krajnje desnice”.

Savezništvo SAD sa Izraelom je postalo jedno od najspornijih pitanja na desnici zbog rata u Gazi, primijetio je. Ubistvo Čarlija Kirka dodatno je ubrzalo tenzije, jer je Kirk zauzimao poziciju između dvije strane u pitanju Izraela, a obje su željele da prisvoje njegovo nasljeđe. Ali sve to blijedi u poređenju s ratom s Iranom, koji je, kako je rekao, bio “kap koja je prelila čašu” za ljude na krajnjoj desnici sumnjičave prema uticaju Izraela na Trampa.

Tramp je nekada uspijevao da te frakcije drži na okupu, rekao je Tejlor, ali su ove tenzije, uz Trampovo mijenjanje stavova o dokumentima o Epstinu, dovele do raspada koalicije.

Čak i evanđeoski hrišćani koji su nekada bili jedan od temelja hrišćanskog cionizma, sve manje podržavaju Izrael. Mlađi evanđeoski hrišćani ne dijele filosemitizam svojih roditelja. “Kada je krenuo na Iran, mislim da je Tramp veoma pogrešno procijenio raspoloženje”, rekao je Tejlor, “i pomislio: ‘Ah, evanđeoski hrišćani su svi hrišćanski cionisti, obožavaće me zbog ovoga.’”

Vens je možda bio u pravu kada je zavjeru opisao kao amatersku. Zavjerenici su zaustavljeni prije nego što su uopšte stigli do Vašingtona, a jedan je, po svemu sudeći, bio frustriran zbog problema s automobilom. Takođe nije jasno u kojoj su mjeri svi koji su znali za zavjeru zaista aktivno podržavali njen plan. Zbog raširenog hvalisanja, fantaziranja i humora obavijenog slojevima ironije u krajnje desničarskim krugovima, neki možda nijesu ni mislili da je zavjera stvarna.

Ipak, terorističke zavjere često počinju u neobičnoj zoni između fantazije i nasilne stvarnosti, a moguće posljedice su jezive. Navodni zavjerenici imali su hiljade metaka, saopštila je policija.

“Ne bih rekao da je ova grupa mladića naročito jedinstvena”, rekao je Tejlor. “Ako ništa drugo, širom zemlje ima mnogo, možda i hiljade, mladića koje privlače slične zajednice, slične rasprave i slične ideje.”

Tejlor je primijetio da se potencijalni domaći teroristički napadi često zaustave samo zato što zabrinuti članovi porodice obavijeste policiju. “To je ono čemu biste se nadali da će članovi porodice uraditi”, rekao je. “Ali to je prilično krhka osnova na koju se treba oslanjati.”