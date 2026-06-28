Više od 700 rabina traži izvinjenje od gradonačelnika Njujorka jer je izraelski lobi nazvao "čudovištima"

Više od 700 rabina koji iskazuju podršku Izraelu potpisalo je otvoreno pismo objavljeno u petak, kojim pozivaju gradonačelnika Njujorka (New Yorka) Zohrana Mamdanija da se izvini i povuče ranije izrečene komentare u kojima je proizraelsku lobističku organizaciju AIPAC uporedio s "čudovištima".

AIPAC smatra se jednom od najutjecajnijih organizacija za zagovaranje vanjske politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizacija ulaže značajna sredstva u političke kampanje, uključujući aktivnosti usmjerene protiv kandidata koji javno kritikuju politiku Izraela.

Pismo je organizovala relativno nova zagovaračka grupa The Jewish Majority, koju je osnovao Džonatan Šulman (Jonathan Schulman), bivši dugogodišnji član AIPAC-a s gotovo dvije decenije iskustva.

- Mi smo rabini i kantori iz cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Služimo različitim zajednicama, zastupamo različite političke stavove i ne govorimo jednim glasom o svakom pitanju koje se tiče Izraela, američke politike ili rata u Gazi. Ali ujedinjeni smo u uvjerenju da je nedavni govor gradonačelnika Zohrana Mamdanija o proizraelskom građanskom angažmanu opasan, neprihvatljiv i nedostojan funkcije koju obavlja - navodi se na početku pisma.

U govoru održanom na skupu s demokratskim senatorom Berniejem Sandersom 18. juna, Mamdani je djelovanje AIPAC-a uporedio s "čudovištima" koja koriste "milione dolara iz netransparentnih izvora kako bi ostvarila jedan jedini cilj: očuvanje vlastite moći, kako bi nas okrenuli jedne protiv drugih".

Rabini su takvu retoriku nazvali "činom dehumanizacije" koji dodatno podstiče antisemitizam u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Historija pokazuje da kampanje protiv Jevreja često počinju retorikom koja ih prikazuje kao posebno zlonamjerne, posebno moćne i na neki način manje dostojne jednakog tretmana. Riječi gospodina Mamdanija prizivaju dobro poznatu priču o jevrejskoj moći, jevrejskom novcu i jevrejskoj manipulaciji javnim životom - navodi se u pismu.

Mamdani već dugo tvrdi da anticionizam i kritika Izraela nisu isto što i antisemitizam.