SAD izvele nove snažne udare na Iran: Pogođeni vojni objekti kod Hormuškog moreuza

Sjedinjene Američke Države izvele su tokom noći nove napade na iranske položaje u blizini Hormuškog moreuza, a prema navodima američkih medija, operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad na komercijalni naftni tanker, čime je prekinuto ranije dogovoreno primirje.

Američki napadi bili su usmjereni na vojne objekte u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan. Prema dostupnim informacijama, pogođeni su sistemi za nadzor i komunikaciju, protivvazdušna odbrana, skladišta dronova, kao i postrojenja povezana s pomorskim minama.

Zvaničnici SAD-a navode da je ova akcija bila snažnija i obimnija od napada izvedenih prethodne noći.