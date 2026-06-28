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ODGOVOR AMERIKE

SAD izvele nove snažne udare na Iran: Pogođeni vojni objekti kod Hormuškog moreuza

Prema dostupnim informacijama, pogođeni su sistemi za nadzor i komunikaciju, protivvazdušna odbrana, skladišta dronova

Novi napadi u blizini Hormuškog moreuza. Screenshot X

Z. V.

28.6.2026

Sjedinjene Američke Države izvele su tokom noći nove napade na iranske položaje u blizini Hormuškog moreuza, a prema navodima američkih medija, operacija je uslijedila kao odgovor na iranski napad na komercijalni naftni tanker, čime je prekinuto ranije dogovoreno primirje.

Američki napadi bili su usmjereni na vojne objekte u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan. Prema dostupnim informacijama, pogođeni su sistemi za nadzor i komunikaciju, protivvazdušna odbrana, skladišta dronova, kao i postrojenja povezana s pomorskim minama.

Zvaničnici SAD-a navode da je ova akcija bila snažnija i obimnija od napada izvedenih prethodne noći.

Povod za novu eskalaciju bio je napad Irana na naftni tanker "M/T Kiku" u Hormuškom moreuzu. I pored novog sukoba, prolazak trgovačkih brodova kroz ovaj važan pomorski pravac zasad se nastavlja.

Istovremeno, američke i bahreinske snage presrele su i oborile devet iranskih dronova koji su, prema navodima, bili usmjereni prema američkim vojnim položajima u Bahreinu.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
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