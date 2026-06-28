Misterija u Pekingu: Nakon udara aviona snimci brzo uklonjeni s interneta

Mali avion srušio se u petak na najviši neboder u Pekingu, zgradu visoku 528 metara sa 109 spratova. U nesreći je poginuo pilot, dok je 13 osoba koje su se nalazile na zemlji povrijeđeno.

Uklonjeni snimci

Letjelica je udarila u gornji dio nebodera tokom popodnevne gužve, nakon čega su staklo i dijelovi aviona padali na ulicu. Zaposleni iz zgrade su evakuisani, a na mjesto nesreće odmah su upućene vatrogasne ekipe, policija i hitna pomoć.

Nakon nesreće u Pekingu, ubrzo je uslijedilo gotovo potpuno informacijsko zatamnjenje. Snimci pada aviona i objave o incidentu brzo su uklonjeni s kineskih društvenih mreža, a pretrage pojma „pad aviona u Pekingu” na platformi Weibo nisu davale rezultate.

Državni mediji, uključujući i CCTV, čije se sjedište nalazi u blizini mjesta nesreće, u početku nisu izvještavali o događaju, dok zvanične institucije gotovo cijeli dan nisu potvrdile da se incident uopće dogodio.

Tek narednog dana saopćeno je da je u nesreći poginuo pilot, jedina osoba u avionu, te da je povrijeđeno 13 ljudi. Istraga je i dalje u toku, a za sada nije utvrđeno da li je riječ o nesretnom slučaju ili namjernom činu.

Jedna stanovnica Pekinga, koja se predstavila kao Anna, navela je da je za događaj saznala putem objave na internetu, ali da je ta informacija ubrzo uklonjena.

- Bila sam samo dvije stanice dalje. Vidjela sam objavu, ali je ubrzo nestala, pa sam došla ovdje - navela je ona.

Dan nakon nesreće policija je blokirala područje oko CITIC Towera, a pristup je bio dozvoljen samo osobama koje rade u tom dijelu grada.

Skrenuo s planirane rute

Prema nepotvrđenim podacima sa servisa Flightradar24, avion je nakon polijetanja značajno skrenuo s planirane rute. To je dodatno otvorilo pitanje kako je letjelica uopće uspjela letjeti iznad Pekinga, jednog od najstrože kontroliranih zračnih prostora u Kini, gdje su za letove lakih aviona potrebna posebna odobrenja, a rekreativni letovi i dronovi podliježu strogim ograničenjima.

Brzo uklanjanje informacija nije neuobičajeno u Kini. Vlasti često cenzuriraju izvještavanje o događajima koje smatraju politički ili društveno osjetljivim, a velike nesreće nerijetko prate višegodišnje praznine u službenim informacijama. Kao primjer navodi se pad aviona China Eastern 2022. godine, u kojem su poginule 132 osobe, a za koji vlasti ni više od četiri godine kasnije nisu ponudile konačno objašnjenje uzroka nesreće.