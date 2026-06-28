Uzajamni udari: Na Kijev padaju balistički projektili, gađane rafinerije u više ruskih regija, požari i prekidi rada postrojenja

Ukrajinski dronovi izveli su tokom noći udare na naftnu infrastrukturu u nekoliko ruskih regija, pri čemu su, prema izvještajima, izbili požari u rafinerijama u Slavjansku na Kubanu i Jaroslavlju. Napadi se dešavaju u trenutku kada u Rusiji raste zabrinutost zbog zaliha goriva i nafte, navodi The Kyiv Independent.

Napad u Krasnodarskom kraju Prema navodima ruskih Telegram kanala, ukrajinska vojska gađala je rafineriju nafte u Slavjansku na Kubanu. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije koji, kako se tvrdi, prikazuju snažne plamenove i gust dim iznad skladišnih rezervoara u ovom postrojenju u Krasnodarskom kraju. Riječ je o objektu koji se smatra važnim za snabdijevanje gorivom okupiranog Krima, čije su zalihe u posljednjim sedmicama pod pritiskom zbog ukrajinskih pokušaja da poremete njegovo snabdijevanje. Regionalni operativni štab kasnije je naveo da je požar u rafineriji izazvan padom krhotina. Obim štete još uvijek nije poznat.

Dim je, u isto vrijeme, uočen i iznad područja rafinerije nafte u Jaroslavlju, gradu udaljenom oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve. Guverner Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev saopćio je putem Telegrama da su ovu regiju gađale ukrajinske bespilotne letjelice. Ukrajinska vojska se za sada nije oglašavala o navodnim napadima, a The Kyiv Independent nije mogao nezavisno potvrditi ove informacije.

Sve izraženije nestašice goriva u Rusiji Napadi dolaze u periodu kada se Rusija suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom goriva, koji se dodatno pogoršava ukrajinskim udarima na rafinerije. U više od 20 regija već su uvedena ograničenja u prodaji goriva, dok se građani na društvenim mrežama žale na duga čekanja na benzinskim pumpama. Ovi napadi dio su šire ukrajinske strategije usmjerene na rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, koja predstavlja ključni izvor prihoda iz kojeg Moskva finansira rat u Ukrajini. Niz udara na energetska postrojenja Posljednji napadi uslijedili su svega nekoliko dana nakon što su 25. juna ukrajinski dronovi pogodili dvije rafinerije u ruskoj Republici Baškortostan. Ranije, 19. juna, napad je doveo do obustave rada Moskovske rafinerije nafte, jedne od najvećih u zemlji, koja snabdijeva oko 40 posto tržišta goriva u Moskvi. Nekoliko dana kasnije, nakon još jednog udara dronom, zaustavljen je i rad rafinerije Lukoil-Nižegorodorgsintez u Kstovu, koja je četvrta po veličini u Rusiji, prenio je Reuters. Ruski napad na Kijev balističkim raketama S druge strane, Rusija je tokom noći izvela novi balistički napad na Kijev, pri čemu je oštećeno više lokacija širom grada, a najmanje dvije osobe su povrijeđene, saopćili su zvaničnici. Prve eksplozije u ukrajinskoj prijestolnici odjeknule su nešto prije 2 sata ujutro, a novi talas napada uslijedio je oko 2:35 po lokalnom vremenu.