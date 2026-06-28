Utrka s vremenom: Više od 50.000 ljudi nestalo nakon razornog zemljotresa u Venezueli

Venezuela prolazi kroz jednu od najvećih tragedija u svojoj novijoj historiji nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila obalni dio zemlje. Spasioci, vojska i brojni građani danonoćno pretražuju ruševine u nadi da će pronaći preživjele, dok porodice očajnički čekaju bilo kakvu vijest o svojim najmilijima.

Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 1.430 osoba, dok se oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Stotine zgrada potpuno su uništene, a hiljade ljudi ostale su zarobljene ispod ruševina.

Borba za živote

U akcijama spašavanja učestvuju domaći i međunarodni timovi iz više zemalja, ali nedostatak teške mehanizacije i opreme usporava potragu. Građani često golim rukama i lopatama uklanjaju beton i željezo pokušavajući doći do preživjelih.

Pojedine porodice uspjele su uspostaviti kontakt s najbližima zarobljenim ispod ruševina, ali pomoć ne stiže dovoljno brzo. Spasioci upozoravaju da su prva 72 sata nakon zemljotresa presudna za pronalazak preživjelih.

Raste strah od novih tragedija

Kako vrijeme prolazi, raste i broj žrtava, a stanovnici upozoravaju na neugodan miris koji se širi iz ruševina zbog tijela stradalih. Mnogi su ostali bez domova i noći provode u automobilima ili na otvorenom, strahujući od novih podrhtavanja tla.

Vlasti su najavile nastavak spasilačkih akcija, dok humanitarne organizacije upozoravaju da su hitno potrebni hrana, voda, lijekovi i dodatna spasilačka oprema kako bi se pomoglo desetinama hiljada pogođenih stanovnika.