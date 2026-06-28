Curenje amonijaka u Guči zaustavljeno, vatrogasci-spasioci i dalje dežuraju

Brzom i koordinisanom intervencijom vatrogasaca-spasilaca i specijalizovanih ekipa za postupanje u incidentima sa opasnim materijama, uspješno je zaustavljeno curenje amonijaka u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči.

Saniran kvar

Kako se navodi, kvar je saniran nakon što je lociran na jednom od sigurnosnih ventila na sistemu hladnjače, čime je spriječeno dalje širenje otrovnog gasa u atmosferu.

Prema informacijama reportera s terena, intervencija na samom ventilu zvanično je završena jutros u 6:55 sati. Ipak, opasnost još uvijek nije u potpunosti prošla, pa na lokaciji i dalje ostaju dežurni vatrogasci-spasioci koji prate situaciju, mjere koncentraciju gasa u zraku i osiguravaju potpunu sigurnost u okolini objekta.

Podsjećamo, incident se dogodio noćas u 00:50 sati, nakon čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) hitno reagovalo i putem SMS poruka aktiviralo sistem za obavještavanje građana, uz apel mještanima da zatvore prozore, isključe klima-uređaje i ne napuštaju svoje domove.

Tokom noći, Institut za javno zdravlje Srbije i Udruženje toksikologa izdali su upozorenje u kojem se naglašava da za trovanje amonijakom ne postoji protuotrov, zbog čega su brza reakcija građana i službi bile od ključnog značaja.

Toksikolozi su posebno istakli da obične, pa čak ni N95 maske ne pružaju adekvatnu zaštitu od amonijaka, jer su njegovi molekuli previše sitni. U ovakvim situacijama kao najefikasnija zaštita navodi se mokra krpa ili peškir preko usta i nosa, jer voda hemijski veže gas i sprječava njegovo dospijevanje u pluća.

Apel građanima

Iako je izvor curenja blokiran i situacija je pod kontrolom, nadležni i dalje apeluju na građane u neposrednoj blizini hladnjače da sačekaju zvaničnu potvrdu da je zrak u potpunosti čist prije provjetravanja prostorija.

Također, i dalje je na snazi preporuka da se izbjegava korištenje vode iz otvorenih izvorišta, bunara i lokalnih česmi u okolini incidenta, dok se ne utvrdi da li je došlo do eventualnog sekundarnog zagađenja površinskih voda.

Detaljne informacije o trenutnom stanju i ukidanju mjera građani mogu pratiti na zvaničnoj platformi Ministarstva unutrašnjih poslova: upozorenje.mup.gov.rs.