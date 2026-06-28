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LUKSUZ I SIGURNOST

Bogataši masovno kupuju vile u Španiji: Ratovi i krize tjeraju ih u sigurnije utočište

Kupci iz Poljske, SAD-a i zemalja Zaljeva sve više ulažu u luksuzne nekretnine u Madridu i na Kosta del Solu, tražeći sigurnost i zaštitu kapitala

Luksuzne vile u Španiji postale su utočište bogatih koji bježe od ratova i političke nestabilnosti. Jam Press / Profimedia

I. Š.

28.6.2026

Bogati investitori iz Poljske, SAD-a i zemalja Zaljeva sve češće kupuju luksuzne nekretnine u Španiji, tražeći sigurno mjesto za život i zaštitu imovine usljed ratova, političkih kriza i globalne nestabilnosti. Najveće interesovanje vlada za Madrid te obalna područja poput Costa del Sola.

Agenti za nekretnine navode da je nakon rata u Ukrajini i sukoba na Bliskom istoku potražnja za luksuznim vilama i stanovima naglo porasla, dok su posljednjih mjeseci sve prisutniji i kupci iz SAD-a koji žele imati rezervni plan zbog političkih neizvjesnosti u svojoj zemlji.

Veliki priliv stranih kupaca dodatno je podigao cijene nekretnina, posebno u najatraktivnijim dijelovima Španije. Stručnjaci ističu da bogate kupce, osim sigurnosti, privlače stabilna ekonomija, povoljni porezni uslovi, mediteranska klima i kontinuiran rast vrijednosti luksuznih nekretnina.

# ŠPANIJA
# SAD
# MADRID
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