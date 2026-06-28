Izrael tvrdi da je ubio nekoliko naoružanih osoba u Siriji

Izraelska vojska saopćila je da je u petak ubila nekoliko naoružanih osoba koje je označila kao teroriste u sigurnosnoj zoni na jugu Sirije, području koje izraelske snage kontrolišu od kraja 2024. godine.

U saopćenju se navodi da će vojska nastaviti djelovati u toj zoni i uklanjati, kako tvrde, sve prijetnje sigurnosti građana Izraela i pripadnika izraelskih oružanih snaga.

Izrael područje na jugu Sirije, koje obuhvata tampon-zonu pod nadzorom Ujedinjenih nacija na Golanskoj visoravni, naziva sigurnosnom zonom nakon pada vlasti Bašara al-Asada krajem 2024. godine.

Ministar odbrane Izraela Israel Katz ranije je izjavio da će izraelske trupe ostati na tom području na neodređeno vrijeme, slično kao u Pojasu Gaze i dijelovima Libana.

Od dolaska novih vlasti u Siriji, Izrael je više puta izvodio vojne operacije i zračne napade na sirijskoj teritoriji, uz obrazloženje da želi spriječiti prijetnje iz tog područja. Također je najavio uspostavljanje demilitarizovane zone na jugu Sirije.

Golanska visoravan ostaje jedno od najspornijih područja na Bliskom istoku. Izrael je veći dio tog područja zauzeo tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine, a kasniju aneksiju većina međunarodne zajednice nije priznala.

Uprkos tenzijama, Izrael i nove sirijske vlasti od kraja 2024. godine održali su više rundi direktnih pregovora s ciljem postizanja sigurnosnog sporazuma, uključujući uspostavljanje mehanizma za razmjenu obavještajnih podataka.