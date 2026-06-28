Nakon tri dana pod ruševinama začuo se glas: Spašen 11-godišnji dječak

Jedanaestogodišnji dječak spašen je živ iz ruševina u mjestu Karabaljeda (Caraballeda) na sjeveru Venezuele, tri dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju.

Vijest je objavila privremena predsjednica Delsi Rodriges (Delcy Rodríguez), koja je na društvenoj mreži X podijelila i snimak dramatičnog spašavanja.

– Prije nekoliko minuta spašen je 11-godišnji dječak u Caraballedi. U ovom trenutku svaki spašeni život predstavlja novu nadu za Venezuelu – poručila je Rodriges.