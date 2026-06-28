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POTRES U VENECUELI

Nakon tri dana pod ruševinama začuo se glas: Spašen 11-godišnji dječak

Spasioci su iz ruševina izvukli živog 11-godišnjaka, dok potraga za hiljadama nestalih i dalje traje

Spasioci su nakon tri dana uspjeli izvući živog 11-godišnjeg dječaka iz ruševina u Venezueli. Foto X

I. Š.

28.6.2026

Jedanaestogodišnji dječak spašen je živ iz ruševina u mjestu  Karabaljeda (Caraballeda) na sjeveru Venezuele, tri dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju.

Vijest je objavila privremena predsjednica Delsi Rodriges (Delcy Rodríguez), koja je na društvenoj mreži X podijelila i snimak dramatičnog spašavanja.

– Prije nekoliko minuta spašen je 11-godišnji dječak u Caraballedi. U ovom trenutku svaki spašeni život predstavlja novu nadu za Venezuelu – poručila je Rodriges.

Dan ranije spasioci su iz ruševina izvukli i novorođenče staro 18 dana zajedno s njegovom majkom.

– Uglavnom pronalazimo beživotna tijela, ali, hvala Bogu, ponekad uspijemo spasiti i preživjele – rekao je jedan od spasilaca za AFP.

Prema posljednjim podacima vlasti, u dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, koji su pogodili sjever Venezuele u srijedu, poginulo je najmanje 1.430 ljudi, dok se više od 50.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Ujedinjene nacije procjenjuju da je katastrofa pogodila oko sedam miliona ljudi, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima uprkos sve manjim izgledima.

# ZEMLJOTRES
# VENEZUELA
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