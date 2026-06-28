Kriminalci sve češće vrbuju djecu preko videoigara i društvenih mreža

Agencija Evropske unije za droge (EUDA) objavila je dvije nove analize koje upozoravaju na sve ozbiljnije posljedice tržišta droga. Posebna pažnja posvećena je vrbovanju djece i mladih u kriminalne mreže putem interneta, ali i štetama koje proizvodnja i krijumčarenje kokaina nanose okolišu.

U izvještaju o uključivanju mladih u kriminalne grupe navodi se da kriminalne mreže sve češće koriste društvene mreže, šifrovane aplikacije i platforme za videoigre kako bi pronašle i privukle maloljetnike. Djeci se kriminal predstavlja kao igra ili izazov, a koriste se i emocionalna manipulacija te osjećaj pripadnosti grupi kako bi ih uvukli u ilegalne aktivnosti.

Stručnjaci upozoravaju da su posebno ugroženi mladi koji se suočavaju s traumama, problemima mentalnog zdravlja, siromaštvom ili nasiljem u porodici i zajednici.

Analiza ističe da je za sprečavanje ovakvih pojava potrebno jačati ulogu porodice, škole i lokalne zajednice, razvijati programe mentorstva, unaprijediti digitalnu sigurnost te mladima ponuditi obrazovne i poslovne prilike kao alternativu kriminalu.

Drugi izvještaj bavi se utjecajem proizvodnje i trgovine kokainom na okoliš. Upozorava se da posljedice nisu samo krčenje šuma, već i zagađenje tla, rijeka i zraka zbog korištenja opasnih hemikalija tokom prerade koke.

Autori preporučuju veću međunarodnu saradnju, korištenje satelitskih snimaka, dronova i umjetne inteligencije kako bi se lakše pratile posljedice ilegalne proizvodnje droge i zaštitio okoliš.

Iz Evropske unije poručuju da ove analize predstavljaju važnu osnovu za jačanje prevencije, zaštite mladih, borbe protiv organizovanog kriminala i očuvanja životne sredine.