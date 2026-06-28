Evropa na udaru toplotnog vala: Rekordnih 41,5 stepeni u Njemačkoj

Evropa je u subotu ponovo bila pogođena ekstremnim vrućinama, a širom kontinenta zabilježeni su novi temperaturni rekordi.

Njemačka je drugi dan zaredom oborila vlastiti rekord, s izmjerenih 41,5 stepeni Celzijusa. Rekordi su istog dana zabilježeni i u Danskoj te Češkoj, dok se snažan toplotni val s početka ljeta širi prema sjevernim i istočnim dijelovima Evrope, pogađajući sve veći broj stanovnika.

Posljedice po zdravlje

Procjenjuje se da se oko 150 miliona ljudi širom Evrope trenutno suočava s temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da bi ovaj toplotni val mogao imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi, ali i po ekosisteme.

Toplotni val koji je krenuo s Iberijskog poluotoka već se dovodi u vezu sa stotinama smrtnih slučajeva u protekloj sedmici.

Preliminarni rekord u Njemačkoj, 41,5 stepeni Celzijusa, izmjeren je u mjestu Mekern-Drivits (Mockern-Drewitz) u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, saopćila je Njemačka meteorološka služba. Time je nadmašen raniji rekord od 41,3 stepena, zabilježen samo dan ranije u Saarbruckenu, blizu granice s Francuskom.

- Ova vrućina nije samo neugodno ljetno vrijeme. Ovo je zdravstvena kriza - poručila je njemačka političarka i bivša liderka Zelene stranke Katrin Gering-Ekart (Göring-Eckardt) na platformi X.

U Berlinu su policijske snage rasporedile dva vodena topa kako bi pomogle u rashlađivanju građana.

Češka je također zabilježila ekstremne temperature, a na meteorološkoj stanici u Doksaniju (Doksanyju), sjeverno od Praga, izmjereno je 40,8 stepeni Celzijusa, navela je nacionalna meteorološka služba (CHMI).

U Danskoj je u mjestu Odum, blizu Aarhusa, privremeno zabilježeno 37 stepeni, čime je oboren rekord iz 1976. godine od 36,4 stepena. Švicarska je treći dan zaredom bilježila najtopliji junski dan, a u Baselu je temperatura dostigla 39 stepeni.

U Francuskoj je broj smrtnih slučajeva povezanih s utapanjima porastao na najmanje 55 od početka toplotnog vala, pri čemu su dvije trećine stradalih plivale na neuređenim i nesigurnim lokacijama.

Smrtni slučajevi

U Španiji je sistem MoMo zabilježio 327 smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani s ekstremnim vrućinama u periodu od nedjelje do četvrtka.

Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava, što naučnici povezuju s nizom faktora, uključujući zagrijavanje Arktika i promjene u mlaznoj struji.

Stručnjaci iz organizacije World Weather Attribution navode da bi ovako intenzivan toplotni val u ranoj fazi ljeta prije 50 godina bio gotovo nezamisliv, te ističu da klimatske promjene imaju ključnu ulogu u ovim ekstremnim vremenskim pojavama.

Ipak, prognoze najavljuju da će se sa zapada kontinenta početi razvijati hladniji vremenski sistem koji će se tokom sedmice širiti prema istoku i postepeno donijeti olakšanje od vrućina.