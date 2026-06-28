Tramp ponovo šokirao AI fotografijom: Prikazao sebe kako na leđima nosi cijeli svijet

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je izazvao brojne reakcije nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio AI-generisanu ilustraciju na kojoj je prikazan kako, ogrnut američkom zastavom, na leđima nosi planetu Zemlju.

Na ilustraciji je Tramp prikazan u herojskoj pozi dok na ramenima drži cijeli svijet, što su mnogi korisnici društvenih mreža protumačili kao simboličan prikaz lidera koji nosi teret svijeta.

Objava se ubrzo proširila internetom i izazvala brojne komentare. Dok jedni smatraju da se Tramp predstavlja kao spasitelj Amerike i svijeta, drugi njegov potez vide kao još jednu kontroverznu političku poruku.

Ovo nije prvi put da Tramp dijeli AI-generisane fotografije koje izazivaju pažnju javnosti. Prije nekoliko mjeseci objavio je ilustraciju na kojoj je prikazan u bijeloj odori nalik Isusu dok dodiruje bolesnika. Nakon brojnih kritika, uključujući i one iz dijela vjerskih krugova, fotografija je uklonjena, a Tramp je tada tvrdio da je želio prikazati sebe kao ljekara.