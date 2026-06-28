Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠOK OBJAVA

Tramp ponovo šokirao AI fotografijom: Prikazao sebe kako na leđima nosi cijeli svijet

Nova AI objava američkog predsjednika izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje jedni tvrde da se predstavlja kao spasitelj svijeta, dok

AI ilustracija koju je Donald Tramp objavio prikazuje ga kako na leđima nosi planetu Zemlju. Foto: Truth Social

I. Š.

28.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je izazvao brojne reakcije nakon što je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio AI-generisanu ilustraciju na kojoj je prikazan kako, ogrnut američkom zastavom, na leđima nosi planetu Zemlju.

Na ilustraciji je Tramp prikazan u herojskoj pozi dok na ramenima drži cijeli svijet, što su mnogi korisnici društvenih mreža protumačili kao simboličan prikaz lidera koji nosi teret svijeta.

Objava se ubrzo proširila internetom i izazvala brojne komentare. Dok jedni smatraju da se Tramp predstavlja kao spasitelj Amerike i svijeta, drugi njegov potez vide kao još jednu kontroverznu političku poruku.

Ovo nije prvi put da Tramp dijeli AI-generisane fotografije koje izazivaju pažnju javnosti. Prije nekoliko mjeseci objavio je ilustraciju na kojoj je prikazan u bijeloj odori nalik Isusu dok dodiruje bolesnika. Nakon brojnih kritika, uključujući i one iz dijela vjerskih krugova, fotografija je uklonjena, a Tramp je tada tvrdio da je želio prikazati sebe kao ljekara.

# AI
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.