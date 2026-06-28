Njemačka desnica mijenja retoriku: Maksimilian Krah o strategiji prema muslimanskim zajednicama

Njemački političar iz desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Maksimilian (Maximilian) Krah, u javnosti je iznio niz kontroverznih stavova o različitim grupama muslimanskih migranata u Njemačkoj.

U intervjuu sa poznatim novinarom Mehdijem Hasanom, Krah je branio svoje izjave o genetici i demografskim pitanjima, istovremeno tvrdeći da njegova stranka bilježi rast podrške među manjinama, posebno među osobama turskog porijekla.

Optužbe za rasizam

Krah je odbacio optužbe za rasizam, ali je iznio stavove o tome kako određene migracijske grupe, po njegovom mišljenju, ostvaruju različit nivo uspjeha u zapadnim društvima, naglašavajući da se njegovo protivljenje ne odnosi isključivo na religiju, nego i na porijeklo.

Na pitanje novinara Mehdija Hasana da li smatra da u Njemačkoj ima previše muslimana, Krah je odgovorio direktno, navodeći da "ne želi imati 10.000 Somalijaca u zemlji".

Na pitanje o njegovoj netrpeljivosti prema ovoj demografskoj grupi, Krah je napravio oštru razliku između različitih muslimanskih nacija. Pojasnio je da posmatra kako se Somalijci (ne)snalaze i (ne)doprinose u zapadnim zemljama u poređenju sa, na primjer, Irancima.

Obje grupe su muslimanske, napomenuo je Krah, čime je želio naglasiti da je njegov fokus na specifičnom nacionalnom porijeklu i sposobnosti integracije, a ne samo na vjerskoj pripadnosti.

Razgovor se dotakao i osjetljivosti njemačke javnosti kada političari govore o "genetici". Hasan je upitao Kraha da li razumije strah i uznemirenost javnosti zbog takve retorike, na što je on odmahnuo rukom i bizarno odgovorio: "Mi nismo Sydney Sweeney".

Uprkos svojim tvrdim stavovima o imigraciji, Krah je uporno odbacivao optužbe za rasizam, koristeći se pomalo neobičnim argumentima.

Kao odbranu je naveo privatni život supredsjednice AfD-a, Alice Weidel. Krah je izjavio da činjenica da ona ima partnericu sa Šri Lanke, koja "izgleda kao Šri Lanka", dokazuje odsustvo rasističke ideologije u stranci.

Sličnu logiku primijenio je i na nedavni špijunski skandal u vlastitom uredu. Govoreći o zapošljavanju kineskog špijuna kao svog asistenta, Krah je tvrdio da upravo taj potez pokazuje njegovu toleranciju. Naveo je da incident dokazuje kako nije rasista, jer je operativac bio njegov "prijatelj kojeg je namjerno zaposlio".

Podrška imigrantskih zajednica

Paradoksalno svojim stavovima, Krah tvrdi da AfD doživljava pravi procvat podrške unutar imigrantskih zajednica. Sebe je pozicionirao kao glavnog pokretača ovog demografskog zaokreta i svojevrsnog šampiona u privlačenju manjina.

Istakao je specifične kampanje na digitalnim medijima koje su usmjerene direktno na tursku zajednicu u Njemačkoj, poručivši da bi ti birači trebali stati uz AfD. Pored toga, Krah tvrdi da je zajednica migranata iz zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza već uveliko i sigurno svrstana uz njegovu stranku.

Osim domaće migracione politike, Krah je ponudio izuzetno mračnu prognozu za budućnost Evropske unije. Predviđa da će se ovaj geopolitički blok potpuno raspasti u narednih pet do deset godina.