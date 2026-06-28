Tenkovi okružili vile političara u Bagdadu: Pokrenuta velika akcija hapšenja

Iračke sigurnosne snage rano jutros pokrenule su veliku akciju u strogo čuvanoj Zelenoj zoni u Bagdadu, gdje su raspoređeni tenkovi, oklopna vozila i elitne antiterorističke jedinice. Prema navodima sigurnosnog zvaničnika koji je govorio za AFP pod uslovom anonimnosti, racije su bile usmjerene na nekoliko visokih političara osumnjičenih za finansijsku korupciju.

U operaciji su, osim antiterorističkih snaga, učestvovali i pripadnici iračke vojske. Akcija je izvedena na osnovu sudskih naloga, a cilj je bilo hapšenje više visokih zvaničnika.

Na snimcima koji su objavljeni na lokalnim Telegram kanalima vide se teško naoružane jedinice i tenkovi unutar Zelene zone, kao i vojnici koji ulaze u stambene komplekse i privatne kuće.

Zelena zona u Bagdadu predstavlja najzaštićeniji dio glavnog grada Iraka. U njoj se nalaze američka ambasada, druge strane diplomatske misije, državne institucije i rezidencije brojnih visokih političkih zvaničnika.

Iako zvanične institucije još nisu objavile saopćenje o operaciji, lokalni mediji navode da je riječ o jednoj od najvećih antikorupcijskih akcija u posljednjih nekoliko godina. Imena osoba koje su navodno uhapšene zasad nisu službeno potvrđena, ali se u iračkim medijima već spominje nekoliko visokih političkih funkcionera.