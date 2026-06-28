Tramp zaprijetio Iranu nakon novih udara: "Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati!"

Donald Tramp (Trump) se oglasio putem svoje društvene mreže Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države ponovo reagovale nakon navodnog kršenja postignutog sporazuma.
PREDSJEDNIK SAD
OŠTRA PORUKA
Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i kada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao, dodao je Tramp
Tramp optužio Iran za kršenje sporazuma. AP
Donald Tramp (Trump) se oglasio putem svoje društvene mreže Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države ponovo reagovale nakon navodnog kršenja postignutog sporazuma.
U nastavku svoje objave, američki predsjednik je uputio oštru i direktnu prijetnju iranskom režimu u slučaju nastavka provokacija.
- Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i kada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli - dodao je Tramp.
- Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati - poručio je on.
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