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Tramp zaprijetio Iranu nakon novih udara: "Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati!"

Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i kada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao, dodao je Tramp

Tramp optužio Iran za kršenje sporazuma. AP

Z. V.

28.6.2026

Donald Tramp (Trump) se oglasio putem svoje društvene mreže Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države ponovo reagovale nakon navodnog kršenja postignutog sporazuma.

U nastavku svoje objave, američki predsjednik je uputio oštru i direktnu prijetnju iranskom režimu u slučaju nastavka provokacija.

- Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i kada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli - dodao je Tramp. 

- Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati - poručio je on. 

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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