Broj žrtava u Venecueli premašio 1.400: Spasioci danima tragaju za preživjelima

Broj žrtava u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na preko 1.400, dok su strani spasilački timovi stigli u zemlju, a vlasti nastavile potragu za preživjelima u najteže pogođenim obalnim područjima.

Izvlačenje preživjelih

Ažurirani broj žrtava došao je dok su se spasioci raširili po La Guairi i dijelovima Karakasa (Caracasa), gdje porodice i volonteri danima izvlače preživjele i tijela iz ruševina, često se žaleći na nedostatak teške opreme i ograničeno prisustvo zvaničnika.

Zvaničnici su rekli da je stiglo više od 1.600 stranih spasilaca i da su dodatni timovi na putu, što doprinosi rastućem međunarodnom odgovoru na dva potresa koja su se dogodila u srijedu i izazvala stotine naknadnih potresa.

U Karabaledi (Caraballedi), jednom od najteže pogođenih područja La Guaire, američki helikopteri su prevozili spasilačke timove u prašnjavu zonu slijetanja, prema svjedocima Reutersa, ostavljajući posade prije nego što su ponovo poletjeli.

Među mnoštvom volontera bio je i Alehandro Serano (Alejandro Serrano), 33-godišnji industrijski inženjer koji je putovao iz San Kristobala (San Cristobala) u zapadnoj Venezueli tražeći svoju 24-godišnju sestru Anu Serrano, koja je živjela u zgradi Bahía Mar u Karabaledi, koja je uništena u potresima.

Serrano je rekao da je u četvrtak navečer pretražio bolnicu Perez Carreno u Karakasu, ali je nije pronašao. Rekao je da je dao podatke o svojoj sestri i adresu spasilačkim timovima iz Argentine i El Salvadora.

- Nadam se da je neće pronaći u ruševinama. Ali moram je pronaći - rekao je, misleći da se nada da je još uvijek živa.

Neujednačena reakcija

Stanovnici su rekli da je reakcija u nekim područjima bila neujednačena, iako je teška mehanizacija radila u dijelovima Caraballede i Los Coralesa do subote.

U malom području Los Koralesa (Los Coralesa) poznatom kao Valle del Pino, Beisij (Beisy) Rivas, 60, rekla je da pet ili šest kuća u njenom susjedstvu još uvijek stoji, ali je oštećeno.

- Od noći zemljotresa, gotovo svi susjedi spavaju na ulici zbog naknadnih potresa - rekla je.

- Živci su mi na rubu, razmišljam o mrtvima i o ljudima koji su izgubili rođake - kazala je.

Jendri Santana (Yendri Santana) je rekla da neke kuće u njenom naselju od 30 kuća imaju pukotine u zidovima, iako niko tamo nije poginuo. Sjedeći na ivičnjaku s Rivas nakon što je prikupila donacije hrane iz kamiona, Santana je rekla da je njena sestra izgubila svoj mali dom, ali je preživjela.

- Boli me vidjeti ljude kako se toliko bore, a onda izgube sve - rekla je.

Vlasti su nastavile ograničavati pristup La Guairi i održavale kontrolu na glavnom putu iz Karakasa, rekavši da saobraćaj usporava vozila hitne pomoći. Civili koji nisu bili pridruženi službenim spasilačkim timovima morali su imati akreditacije za prolazak kontrolnih punktova.

Struja u cijeloj regiji se postepeno vraćala. Venecuelanska elektroenergetska mreža, osakaćena godinama nedovoljnog ulaganja i ekonomskih sankcija, redovno ima problema, što dovodi do svakodnevnih, višesatnih nestanaka energije u nekim regijama.