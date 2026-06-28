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KRITIKE

Bajden žestoko udario na Trampa: "Uništava ugled Amerike i koristi funkciju za bogaćenje, zarađuje milijarde u Bijeloj kući"

Tu su i njegovi projekti taštine – rušenje Istočnog krila Bijele kuće kako bi napravio prostor za svoju plesnu dvoranu, izjavio je Bajden

Džo Bajden i Donald Tramp. Društvene mreže

Z. V.

28.6.2026

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) uputio je dosad najžešće kritike na račun Donalda Trampa (Trumpa), optuživši ga da narušava ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, da je fokusiran na ličnu promociju te da predsjedničku funkciju koristi za ličnu korist.

U svom najnovijem istupu, Bajden je oštro analizirao Trampove političke poteze i privatne odluke, posebno se osvrćući na njegov odnos prema američkim saveznicima, kao i na kontroverzne projekte koje je pokretao u Vašingtonu (Washingtonu).

- Gledajte, nije riječ samo o njegovom namjernom iskrivljavanju i uništavanju NATO-a, kao ni o činjenici da bira Putina umjesto američkih saveznika. Nije samo ni to što je narušio naš ugled u očima svijeta više nego bilo koji predsjednik u historiji - započeo je Bajden.

Zatim se osvrnuo na, kako ih je nazvao, Trampove "projekte taštine", iznoseći niz teških optužbi na račun njegovog upravljanja Bijelom kućom i američkim institucijama visokog ugleda.

- Tu su i njegovi projekti taštine – rušenje Istočnog krila Bijele kuće kako bi napravio prostor za svoju plesnu dvoranu, stavljanje svog imena na Kennedy Centar, izgradnja slavoluka u vlastitu čast, pa čak i unajmljivanje vlastitog majstora za bazene da mu popravlja Reflecting pool. Vau, kakav gubitnik - izjavio je Bajden, ne krijući zgražavanje.

U nastavku je direktno optužio Trumpa za nezapamćeno bogaćenje tokom mandata, istaknuvši da je to njegova glavna motivacija za bavljenje politikom.

- Tramp je zaradio milijarde dolara od svog povratka u Bijelu kuću. Za mene je to prosto zapanjujuće. On nema nimalo srama, i iskreno, to je sramota za cijelu državu. Ali, Trampa za to nije nimalo briga. Zarađivanje novca na račun predsjedničke funkcije i jeste jedan od glavnih razloga zašto uopće želi biti predsjednik - zaključio je Bajden.

# JOE BIDEN
# DONALD TRUMP
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