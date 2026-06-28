Bajden žestoko udario na Trampa: "Uništava ugled Amerike i koristi funkciju za bogaćenje, zarađuje milijarde u Bijeloj kući"

Bivši američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) uputio je dosad najžešće kritike na račun Donalda Trampa (Trumpa), optuživši ga da narušava ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, da je fokusiran na ličnu promociju te da predsjedničku funkciju koristi za ličnu korist.

U svom najnovijem istupu, Bajden je oštro analizirao Trampove političke poteze i privatne odluke, posebno se osvrćući na njegov odnos prema američkim saveznicima, kao i na kontroverzne projekte koje je pokretao u Vašingtonu (Washingtonu).

- Gledajte, nije riječ samo o njegovom namjernom iskrivljavanju i uništavanju NATO-a, kao ni o činjenici da bira Putina umjesto američkih saveznika. Nije samo ni to što je narušio naš ugled u očima svijeta više nego bilo koji predsjednik u historiji - započeo je Bajden.

Zatim se osvrnuo na, kako ih je nazvao, Trampove "projekte taštine", iznoseći niz teških optužbi na račun njegovog upravljanja Bijelom kućom i američkim institucijama visokog ugleda.