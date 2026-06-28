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Iran poručuje: Americi ne vjerujemo, u narednim danima stiže napredno oružje iz prijateljskih zemalja

Kazao je da su SAD izdale diplomatiju, te da su se okrenule pregovorima jer nisu ostvarili vojne ciljeve

Iranska vojska. AP

S. S.

28.6.2026

Brigadni general Mohamad Akraminia, glasnogovornik iranske vojske, žestoko je kritikovao SAD te najavio moguću nabavku napredne vojne opreme od, kako je rekao, "prijateljskih zemalja".

Iako traju pregovori, Teheran je vrlo skeptičan o njima, a Akramania je kazao da imaju visok stepen pripravnosti.

- Od prvog dana prekida vatre smo objavili, a i sada dok vodimo pregovore, da neprijatelju ni na koji način ne vjerujemo. Razlog za to je što neprijatelj ima veoma mračnu prošlost. Amerikanci su nas dva puta vojno napali tokom pregovora – jednom u "dvanaestodnevnom ratu" uz direktnu ulogu cionističkog režima, i jednom krajem februara u "četrdesetodnevnom ratu", gdje su direktno učestvovali - istakao je Akramania.

Kazao je da su SAD izdale diplomatiju, te da su se okrenule pregovorima jer nisu ostvarili vojne ciljeve. Dodao je da je iranska vojska rasporedila kopnene snage duž cijele granice, a da je i prozuračna odbrana pod kontrolom i oprezom.

- Uprkos teškim napadima na naše plovne jedinice, gdje je čak i razarač "Dena" kukavički bio na meti američkog neprijatelja, naša mornarica je do posljednjeg dana ispaljivala projektile i lansirala dronove. Američki razarači su u posljednjim danima rata pokušali proći kroz Hormuški moreuz, ali im to nije dozvoljeno. Nakon tri dana bezuspješnih pokušaja, Amerikanci su bili primorani prihvatiti prekid vatre - istakao je.

Podsjetio je i da su nedavno zaplijenili brod u Indijskom okeanu i to pred očima američke mornarice, a onda najavio modernizaciju vojske.

- Imamo ogromne kapacitete za proizvodnju, ali moramo raditi na dva polja: razvoju domaće vojno-odbrambene opreme i uvozu napredne opreme. Imamo ozbiljne planove u obje ove oblasti. Planiramo kupovinu napredne opreme od prijateljskih zemalja. Sigurno ćemo biti opremljeni znatno naprednijim sistemima u narednim danima, mjesecima i godinama - zaključio je.

# IRAN
# SAD
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