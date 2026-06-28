Iran poručuje: Americi ne vjerujemo, u narednim danima stiže napredno oružje iz prijateljskih zemalja

Brigadni general Mohamad Akraminia, glasnogovornik iranske vojske, žestoko je kritikovao SAD te najavio moguću nabavku napredne vojne opreme od, kako je rekao, "prijateljskih zemalja".

Iako traju pregovori, Teheran je vrlo skeptičan o njima, a Akramania je kazao da imaju visok stepen pripravnosti.

- Od prvog dana prekida vatre smo objavili, a i sada dok vodimo pregovore, da neprijatelju ni na koji način ne vjerujemo. Razlog za to je što neprijatelj ima veoma mračnu prošlost. Amerikanci su nas dva puta vojno napali tokom pregovora – jednom u "dvanaestodnevnom ratu" uz direktnu ulogu cionističkog režima, i jednom krajem februara u "četrdesetodnevnom ratu", gdje su direktno učestvovali - istakao je Akramania.

Kazao je da su SAD izdale diplomatiju, te da su se okrenule pregovorima jer nisu ostvarili vojne ciljeve. Dodao je da je iranska vojska rasporedila kopnene snage duž cijele granice, a da je i prozuračna odbrana pod kontrolom i oprezom.