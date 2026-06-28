Više od 1.000 mrtvih zbog ekstremnih vrućina u Francuskoj

Toplotni talas koji je pogodio Francusku izazvao je ozbiljne posljedice. Prema podacima zdravstvenih vlasti, od 24. juna zabilježeno je više od 1.000 dodatnih smrtnih slučajeva u odnosu na uobičajeni prosjek.

Najviše su pogođene regije koje su bile pod najvišim stepenom upozorenja, a čak 85 posto preminulih čine osobe starije od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti i veći.

Zbog ekstremnih temperatura otkazani su brojni javni događaji, uključujući Povorku ponosa i muzički festival Solidays. Vreli talas zahvatio je i Španiju, gdje se vrućinama pripisuje više od 210 smrtnih slučajeva.