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TOPLOTNI TALAS

Više od 1.000 mrtvih zbog ekstremnih vrućina u Francuskoj

Rekordne temperature odnijele su stotine života, a vlasti su zbog opasnosti otkazale brojne javne događaje

Visoke temperature u Francuskoj. AP

I. Š.

28.6.2026

Toplotni talas koji je pogodio Francusku izazvao je ozbiljne posljedice. Prema podacima zdravstvenih vlasti, od 24. juna zabilježeno je više od 1.000 dodatnih smrtnih slučajeva u odnosu na uobičajeni prosjek.

Najviše su pogođene regije koje su bile pod najvišim stepenom upozorenja, a čak 85 posto preminulih čine osobe starije od 65 godina. Stručnjaci upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti i veći.

Zbog ekstremnih temperatura otkazani su brojni javni događaji, uključujući Povorku ponosa i muzički festival Solidays. Vreli talas zahvatio je i Španiju, gdje se vrućinama pripisuje više od 210 smrtnih slučajeva.

# TOPLOTNI VAL
# EKSTREMNE VRUĆINE
# TOPLOTNI TALAS
# FRANCUSKA
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