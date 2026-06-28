Srušio se helikopter poznate svjetske naftne kompanije u Saudijskoj Arabiji: Poginulo 14 osoba

Najmanje 14 osoba poginulo je u nedjelju u padu helikoptera kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji, saopćilo je Ministarstvo energetike te zemlje.

Nesreća se dogodila oko šest sati ujutro po lokalnom vremenu, a prema dostupnim informacijama, među stradalima su isključivo državljani Saudijske Arabije. Nadležni za sada nisu saopćili uzrok pada, niti su poznate okolnosti koje su dovele do nesreće.

Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Aramco, najvećeg svjetskog proizvođača nafte, koja je u većinskom vlasništvu saudijske države.

Kompanija se posljednjih sedmica nalazi pod pritiskom zbog poremećaja na globalnom tržištu nafte izazvanih sukobom između Izraela i Irana. Zbog sigurnosnih rizika u području Hormuškog moreuza, Aramco je ranije dio izvoza nafte preusmjerio na alternativne naftovode.