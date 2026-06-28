Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Srušio se helikopter poznate svjetske naftne kompanije u Saudijskoj Arabiji: Poginulo 14 osoba

Nadležni za sada nisu saopćili uzrok pada, niti su poznate okolnosti koje su dovele do nesreće

Još se ne zna tačan uzrok. Screenshot

Dž. B.

28.6.2026

Najmanje 14 osoba poginulo je u nedjelju u padu helikoptera kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji, saopćilo je Ministarstvo energetike te zemlje.

Nesreća se dogodila oko šest sati ujutro po lokalnom vremenu, a prema dostupnim informacijama, među stradalima su isključivo državljani Saudijske Arabije. Nadležni za sada nisu saopćili uzrok pada, niti su poznate okolnosti koje su dovele do nesreće.

Helikopter je bio u vlasništvu kompanije Aramco, najvećeg svjetskog proizvođača nafte, koja je u većinskom vlasništvu saudijske države.

Kompanija se posljednjih sedmica nalazi pod pritiskom zbog poremećaja na globalnom tržištu nafte izazvanih sukobom između Izraela i Irana. Zbog sigurnosnih rizika u području Hormuškog moreuza, Aramco je ranije dio izvoza nafte preusmjerio na alternativne naftovode. 

# HELIKOPTER
# SAUDIJSKA ARABIJA
# POGIBIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.