Oko 8.500 tijela i dalje pod ruševinama u Gazi, potraga se odvija jednim bagerom

U ruševinama širom Pojasa Gaze i dalje se nalazi oko 8.500 tijela i posmrtnih ostataka, a timovi Civilne zaštite potragu obavljaju sa samo jednim ispravnim bagerom, javlja Anadolu.

Zbog ozbiljnog nedostatka opreme upozoravaju da bi izvlačenje svih nestalih moglo potrajati godinama, dok porodice nastavljaju čekati da pronađu i sahrane svoje najbliže.

Ruševine kuće porodice Gabun, uništene u izraelskom napadu na naselje Sabra u gradu Gazi u oktobru 2025. godine, danas su simbol višemjesečnog čekanja porodica koje tragaju za svojim najmilijima.

Timovi Civilne zaštite nastavljaju potragu za tijelima osam osoba zakopanih pod ruševinama, koristeći jedini ispravan bager u Gazi.

Dvanaestogodišnji Muhammed Riyad Gabbun, koji je povrijeđen spašen iz ruševina nakon napada, čeka osam mjeseci da se pronađu i ostali nestali članovi njegove porodice.

U razgovoru s dopisnikom AA, dijete iz Gaze je reklo: "Osam mjeseci čekam da pronađem svoju porodicu. U sebi imam i nadu i veliku tugu. Želim ih vidjeti i sahraniti u njihovim grobovima."

Jusuf ez-Zeharne, vlasnik petospratnice u kojoj je bila porodica Gabun, rekao je da se u zgradi nalazilo otprilike 45 ljudi, uglavnom žena i djece, kada je izraelska vojska napala bez ikakvog upozorenja.

Zeharne je izjavio da su tijela dvojice od njegova tri sina, koji su ubijeni u napadu, pronađena, ali da se jedan još uvijek vodi kao nestao pod ruševinama.

- Kao otac, moja jedina želja je da pronađem i sahranim barem dio svog sina - rekao je Zeharne, dodajući da je bol porodica u Gazi koje ne mogu pronaći i sahraniti tijela svojih najmilijih još veća.

Zeharne je rekao: "Bol u meni je ogromna. Čekam izlaz i olakšanje od Boga."

Potraga za hiljadama nestalih tijela

Glasnogovornik Civilne zaštite Gaze Mahoud Basal izjavio je da se hiljade tijela i ljudskih ostataka nalaze pod ruševinama uništenih zgrada širom Gaze.

Basal je naglasio da se uprkos ovom teškom teretu, operacije potrage provode samo jednim bagerom.

Basal je izjavio da napori za izvlačenje ispod ruševina napreduju vrlo sporo zbog ozbiljnog nedostatka teške opreme i mašina.

- Jedini razlog za to je što Izrael drži svoje granične prelaze zatvorenima i ne dozvoljava ulazak potrebne teške mašinerije i opreme u Pojas Gaze - rekao je.

Dodao je da se radovi izvode s velikim poteškoćama u trenutnim uslovima i da se timovi suočavaju s ozbiljnim preprekama zbog nedostatka opreme i rizika na terenu.

8.500 tijela pod ruševinama

- Otprilike 8.500 tijela i posmrtnih ostataka još uvijek je pod ruševinama. Nije moguće pronaći sve nestale sa trenutnim resursima - rekao je.

Pozivajući sve međunarodne strane, Basal je izjavio da se hitno moraju obezbijediti potrebne teške mašine, bageri i tehnička oprema kako bi se nastavile potrage, spašavanje i izvlačenje.

- Ako nastavimo ovim tempom sa trenutnim resursima, posao će trajati godinama. Imamo samo jedan komad teške mašinerije, a ova mašina bi mogla postati neupotrebljiva u svakom trenutku - dodao je.

Basal, koji je izdao upozorenje, izjavio je da bi, ukoliko se obezbijedi potrebna oprema, uklanjanje tijela ispod ruševina moglo biti završeno za otprilike tri mjeseca.

Glasnogovornik Civilne zaštite podsjetio je da su napori za uklanjanje tijela morali biti više puta zaustavljani zbog nedostatka teške mehanizacije.

Navodi se da su kapaciteti civilne zaštite u Gazi teško oštećeni tokom izraelskih napada i da timovi imaju poteškoća da dođu do mnogih područja zbog široko rasprostranjenog razaranja. Činjenica da se operacije uklanjanja ruševina izvode bez teške mehanizacije i stručnih timova dodatno otežava proces.

Nedostatak teške opreme ne samo da odgađa uklanjanje tijela, već i produbljuje dugogodišnju bol porodica nestalih. Porodice nastavljaju čekati, a da čak ni ne mogu pronaći grob za svoje voljene.

Timovi koji rade na terenu suočavaju se s velikim rizicima sa svakom intervencijom.

Prema zvaničnicima u Gazi, prema prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra 2025. godine, Izrael je trebao dozvoliti ulazak potrebne teške mehanizacije u regiju, ali to nije obezbijeđeno.

Zvaničnici navode da količina otpada nastalog usljed izraelskih zračnih, kopnenih i pomorskih napada na Pojas Gaze iznosi približno 50 do 68 miliona tona, pokrivajući ogromna stambena područja.

Zbog ovog masovnog razaranja izuzetno je teško pronaći hiljade ljudi zarobljenih pod ruševinama kao rezultat izraelskih napada, a navodi se da bi, u trenutnim uslovima, potraga mogla trajati godinama.