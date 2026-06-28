Izraelska vlada priznala genocid nad Armenima iz Prvog svjetskog rata

Izraelska vlada jednoglasno je u nedjelju podržala odluku o priznanju genocida nad Armenima, u vrijeme pogoršanja odnosa između Izraela i Turske.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar rekao je na sjednici vlade da genocid nad Armenima, uprkos obimnoj i jasnoj historijskoj dokumentaciji, i dalje ostaje predmet institucionalizirane kampanje negiranja i umanjivanja, uključujući, kako je naveo, manipulativno prepravljanje historije, uglavnom od turske vlade.

- Široko je prihvaćeno da je Osmansko carstvo sistematski počinilo zločine koji predstavljaju genocid, s ciljem uništenja armenskog naroda - rekao je Sa’ar, piše Politico.

Procjenjuje se da je u periodu od 1915. do 1923. godine ubijeno oko 1,5 miliona Armena. Turska dosljedno odbacuje upotrebu termina genocid, dok je više od 30 država, među kojima su Francuska, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Liban i Sirija, priznalo masovna ubistva Armena kao genocid.

Odluka izraelske vlade dolazi u trenutku kada su odnosi Izraela i Turske, nekada važnih regionalnih partnera, sve zategnutiji.

Prekretnicu u odnosima predstavljala je izraelska vojna operacija u Gazi, pokrenuta nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Turska, uključujući predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana, više puta je optužila Izrael za genocid u Gazi, što Izrael odbacuje.

Turski potpredsjednik Dževdet Jilmaz prije glasanja je izraelsku rezoluciju opisao kao pokušaj prikrivanja vlastitih zločina.

Sa’ar je, međutim, odbacio tvrdnje da je odluka izraelske vlade čin odmazde zbog turskih kritika.

- Ovo nije čin odmazde zbog otvorenog neprijateljstva, užasne retorike i neprijateljskih postupaka Turske pod Erdoganovim vodstvom prema Izraelu - rekao je Sa’ar.