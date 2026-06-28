Vatikan optužio EU da različito reaguje na vojne sukobe: Negdje uvodi sankcije, a negdje šalje oružje

Na zatvorenoj konferenciji kardinala iz cijelog svijeta o ratovima, koju je organizovao papa Lav XIV, iznesene su optužbe na račun Evropske unije zbog selektivnog pristupa vojnim sukobima i primjene međunarodnog prava.

Iz Vatikana poručuju da EU različito reaguje na vojne sukobe u zavisnosti od političkih interesa.

Konferencija je sazvana kako bi se analizirala globalna "kultura moći", za koju papa Lav XIV smatra da podstiče savremene sukobe. Poseban fokus stavljen je na preispitivanje katoličke doktrine o pravednom ratu, koju papa vidi kao često korišteno opravdanje za vojne intervencije.

Optužbe za nedosljednost

Šef vatikanskog doktrinarnog odjela, kardinal Viktor Manuel Fernandez (Víctor Manuel Fernández), direktno je optužio EU za nedosljednost.

On je istakao da se moralni principi u međunarodnoj politici primjenjuju selektivno i u skladu s interesima.

- Ako je neka zemlja neprijatelj, osuđuje se kao nedemokratska i sankcioniše se na razne načine; ali ako je saveznik, činjenica da joj nedostaje sloboda izražavanja, ljudska prava ili demokratija se ignoriše - kazao je.

Dvostruki standardi

Posebno je kritikovao Evropsku uniju, navodeći da nekim državama uvodi ekonomske sankcije, dok drugim šalje finansijsku pomoć i oružje, dok se u drugim sukobima primjenjuju potpuno različiti standardi.

Prema njegovim riječima, takve kontradikcije pokazuju da su politički i ekonomski interesi postali važniji od dosljedne primjene međunarodnog prava i univerzalnih vrijednosti.

Fernandez je upozorio da se pojam legitimne samoodbrane sve šire koristi kako bi se opravdale vojne intervencije.

Naglasio je da se doktrina o pravednom ratu sve češće zloupotrebljava za opravdavanje ratova.

Zaključeno je da pravo na legitimnu samoodbranu mora biti tumačeno strožije.