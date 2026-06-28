Supruga i djeca argentinskog fudbalera pronađeni mrtvi nakon tri dana potrage

Supruga i djeca argentinskog fudbalera Lukasa Treha pronađeni su mrtvi nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, potvrdile su spasilačke službe poslije potrage koja je trajala 74 sata.

Venecuelu su u srijedu pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru. Prema zvaničnim podacima, u ovoj prirodnoj katastrofi poginulo je najmanje 1.430 ljudi, a broj žrtava i dalje raste.

Tragičnu vijest o porodici argentinskog defanzivca prvi je objavio porodični prijatelj i bivši fudbaler Edson Tortolero. On je na svom Instagram profilu potvrdio da su spasioci izvukli tijela Trehove supruge, Јanine Maranele (Yanina Maranella), te njihove djece, Arona i Ainhoe.

- Obavještavamo javnost u Venecueli i Argentini da su članovi porodice Lukasa Treha pronađeni bez znakova života. Hvala svima na podršci i molimo za maksimalno poštovanje prema porodici u ovim teškim trenucima - napisao je Tortolero.

Potraga trajala tri dana i tri noći

Crne vijesti ubrzo je potvrdio i Trehov klub, venecuelanski prvoligaš Club Sport Marítimo de La Guaira. Iz kluba su naveli da je potraga za Јaninom i djecom pod ruševinama trajala tri noći bez prekida.

- Naš klub duboko žali zbog strašnog gubitka koji je pogodio porodicu Lukasa Treha. Nakon 74 sata neprekidne potrage, pronađeni su mrtvi. Molimo javnost da poštuje privatnost njegovih saigrača i rodbine - stoji u saopštenju kluba.

Iskusni 38-godišnji fudbaler stigao je u Marítimo početkom ove godine, a veći dio karijere proveo je igrajući u Venecueli.

Prema pisanju argentinskih medija, Trehov otac i brat odmah su doputovali iz Argentine kako bi mu pomogli u potrazi. Nesretni fudbaler je samo nekoliko dana ranije na društvenim mrežama objavio porodičnu fotografiju, dok je u aprilu supruzi uputio emotivnu rođendansku poruku.

- Sretan rođendan, ljubavi moja! Blagoslov je što te imamo. S tobom je sve u životu lakše i ljepše - napisao je Treho prije samo dva mjeseca, ne sluteći tragediju koja će uslijediti.

Klub broji mrtve

Porodica slavnog fudbalera nije jedina tragedija koja je pogodila klub Marítimo. Klub se oprostio i od svog 14-godišnjeg igrača Viktora Palasiosa (Victor Palacios), koji je prošao omladinsku školu.

U zemljotresu je stradala i Adriana Aranguren, članica klupskog osoblja. Dok se spasilačke akcije nastavljaju, u Venecueli se i dalje traga za desetinama hiljada nestalih osoba.