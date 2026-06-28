Ukrajinske snage razorile važan most na Krimu: Prekinuta ključna željeznička veza, vozovi zaustavljeni

Ukrajinske odbrambene snage prekinule su jednu od ključnih ruskih ruta snabdijevanja na okupiranom Krimu nakon što su uništile cestovni most u blizini sela Rozdolnoe. Dio srušene konstrukcije pao je direktno na željezničku prugu koja prolazi ispod njega.

Kako prenose ukrajinski mediji, pozivajući se na informacije sa Telegram kanala Krimski vjetar, oštećenje je u potpunosti zaustavilo saobraćaj na jedinoj željezničkoj liniji koja povezuje rusku regiju Krasnodar sa centralnim i zapadnim dijelom Krima.

Rušenje mosta predstavlja nastavak serije ukrajinskih udara na isti transportni pravac, koji su ranije tokom mjeseca dodatno otežali rusku vojnu logistiku na okupiranom poluostrvu.

Višestruki udari

Cestovni most je pogođen u noći između 18. i 19. juna, istovremeno kada je napadnut i obližnji željeznički most preko Sjevernokrimskog kanala.

Novi udari uslijedili su 22. juna, kada je željeznički most pretrpio ozbiljna oštećenja, nakon čega je saobraćaj potpuno obustavljen. Ubrzo potom ukrajinski pokret otpora uočio je dolazak ruske opreme za popravku, ali je u noći 23. juna ponovo izveden napad koji je uništio dio te mehanizacije i onemogućio sanaciju.

Vozovi zaustavljeni, Rusija ograničila linije

Zbog kumulativnih oštećenja prekinuta je jedina željeznička veza između Krasnodara i centralnog i zapadnog Krima, uključujući pravce prema Simferopolju i Sevastopolju. Ova ruta je korištena za transport vojne opreme i snabdijevanje ruskih snaga na okupiranom poluostrvu.

Okupacione vlasti saopštile su da će putnički i teretni vozovi koji saobraćaju prema Krimu i iz njega do daljnjeg završavati vožnju na stanici Kerč-Južnaja – Novi Park, dok se oštećeni dio pruge ne obnovi.

Rusija je i prije ovog napada bila primorana da smanji željeznički saobraćaj prema Krimu. Zbog ranijih udara na transportnu infrastrukturu već je ukinuto 11 željezničkih linija, a putnički vozovi sada saobraćaju samo do Kerča, dok je nastavak prema unutrašnjosti poluostrva obustavljen.