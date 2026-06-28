Mađarski medij uputio apel novoj vladi: Prekinite Orbanovu politiku, idite na komemoraciju u Potočare 11. jula

Mađarski sedmičnik Magyar Narancs objavio je komentar u kojem poziva novu vladu premijera Petera Mađara da se distancira od vanjskopolitičkog nasljeđa Viktora Orbana na Balkanu, tvrdeći da je ono godinama bilo u skladu s ruskim interesima.

Poseban fokus stavljen je na glasanje Mađarske protiv Rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2024. godine kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Rezolucija, usvojena s 84 glasa za, 19 protiv i 68 suzdržanih, osuđuje poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca. U Haškom tribunalu genocid u Srebrenici je u više presuda pravno utvrđen kao činjenica.

Mađarska se tada pridružila državama koje su glasale protiv ili bile protiv inicijative, među kojima su Rusija, Kina, Sjeverna Koreja i Bjelorusija. Autori teksta tvrde da takav stav nije bio rezultat nezavisne politike, već političkog utjecaja Moskve.

U komentaru se navodi i da su odnosi Budimpešte s Beogradom i Banjalukom dio šire mreže političkih savezništava povezanih s ruskim interesima, uključujući i podršku Miloradu Dodiku.

List poziva novu mađarsku vladu da napravi zaokret u politici prema Balkanu, uključujući simbolične poteze poput učešća na komemoraciji u Potočarima 11. jula. Kao primjer navodi se i raniji istup Petera Mađara u parlamentu, kada se izvinio za postupke prethodne vlasti.

Autori zaključuju da bi promjena politike bila najvidljivija upravo u Bosni i Hercegovini, kroz jasnije distanciranje od ranijih saveznika i uspostavljanje odnosa sa žrtvama rata.