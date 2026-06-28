Horor u Tajlandu: Kamere snimile Australca kako iznosi kofer s tijelom tinejdžerice

Uhapšeni Australac odbacuje optužbe za ubistvo. Međutim, nakon hapšenja poslao je poruku porodici žrtve u kojoj je naveo: “Žao mi je zbog onoga što se desilo vašoj kćerki. To je bilo izvan moje kontrole.”

Kako navodi BBC, policija u obalnom gradu Pataja (Pattaya) saopštila je da je u subotu u ranim jutarnjim satima pronašla tinejdžericu “uguranu” u torbu, koja je ostavljena u blizini željezničke pruge. Tajlandska policija uhapsila je Australca Simona Pitera Karmana (Simon Peter Carman) na aerodromu Suvarnabhumi u Bangkoku dok se, kako tvrde, “spremao da pobjegne iz zemlje”.

Australski državljanin optužen je za ubistvo nakon što je tijelo 17-godišnje djevojke pronađeno u koferu u Tajlandu, prenose lokalni i australski mediji.

Lokalna policija u Pataji navodi da je nestanak 17-godišnjakinje, koju tamošnji mediji identifikuju kao Tunjanak Donhomla, prijavljen u petak u 17 sati po lokalnom vremenu. U saopštenju policije objavljenom na društvenim mrežama navodi se da su pregledali snimke nadzornih kamera na kojima se vidi Karman kako ulazi u stambeni kompleks s djevojkom, a zatim kasnije izlazi sam, “noseći veliki kofer”.

Nadzorne kamere su, prema policiji, zabilježile i trenutak kada osumnjičeni stavlja teški kofer na motocikl i vozi ga prema željezničkoj pruzi.

Uhapšen na aerodromu

Policija je locirala i uhapsila Karmana na aerodromu u glavnom gradu Tajlanda, oko 150 kilometara sjeverno od Pataje, u subotu u 1:15 ujutro. Petnaest minuta kasnije istražitelji su pored pruge pronašli kofer u kojem se nalazilo golo tijelo tinejdžerice.

Australski državljanin pred istražiteljima je negirao ubistvo, kao i optužbe za premještanje i skrivanje tijela te odvođenje maloljetnice radi seksualnog iskorištavanja. Tvrdio je da je postupao u samoodbrani.

Poruke iz pritvora

Dok se nalazio u pritvoru, osumnjičeni je snimljen kako šalje poruku porodici žrtve: “Znam da ćete biti jako tužni i slomljeni... isto kao i ja. Molim vas, recite drugim djevojkama... samo da budu oprezne.”

Otac ubijene tinejdžerice izjavio je da je duboko potresen i slomljen zbog smrti svoje kćerke, dok je maćeha poručila: “Samo želim da se suoči s najstrožom mogućom kaznom.”