Video / Njemačka pod ekstremnim vrućinama: Policija zalijevala ljude vodom

Za razliku od njihove uobičajene upotrebe tokom protesta, ovoga puta mlazevi vode bili su znatno blaži. Vozila su obilazila centralne dijelove grada i prskala vodu, što je izazvalo pozitivne reakcije i kod stanovnika i kod turista. Među lokacijama su bili Brandenburška kapija, Potsdamer Platz i zgrada Rajhstaga. Rashlađene zone bile su izuzetno posjećene.

Njemačka je pogođena prvim velikim toplotnim talasom ove godine, uz rekordne temperature koje su zahvatile brojne gradove. U Berlinu je policija pribjegla neuobičajenoj mjeri, šaljući vodene topove na ulice kako bi rashladila građane.

Njemačka se već danima nalazi pod snažnim toplotnim talasom, sa temperaturama koje se približavaju 40 stepeni ili ih čak i prelaze. Situaciju dodatno otežava činjenica da tokom noći gotovo da nema osvježenja, jer temperature ostaju visoke i nakon zalaska sunca.

Prema podacima Njemačke meteorološke službe, protekla noć bila je najtoplija otkako se vrše mjerenja. Najviša noćna temperatura zabilježena je u Kubšucu u istočnoj Saksoniji, gdje se živa u termometru nije spuštala ispod 29,4 stepena Celzijusa.

Privremeni dnevni maksimum od 41,5 stepeni izmjeren je u subotu u 16:20 u Mekerne-Drivicu u Saksoniji-Anhaltu. Nedjelja se očekuje kao vrhunac toplotnog talasa, a Njemačka meteorološka služba ponovo prognozira temperature između 37 i 41 stepen.

Tokom dana i u noći na ponedjeljak mogući su i lokalni grmljavinski pljuskovi, koji bi mogli donijeti obilne padavine, grad i jake udare vjetra u pojedinim područjima.

U noći na ponedjeljak očekuje se osjetno osvježenje, uz temperature između 19 i 23 stepena. Hlađenje će se nastaviti i tokom ponedjeljka, kada se maksimalne vrijednosti očekuju između 27 i 31 stepen, uz povremene kišne periode i izolovane grmljavinske pljuskove.