Spasioci i dalje tragaju za preživjelima četiri dana nakon razornih zemljotresa

Spasilačke ekipe iz Venecuele i inostranstva nastavile su u nedjelju potragu za preživjelima u sjevernoj saveznoj državi La Guaira, četiri dana nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili to područje.

Vlada je u subotu saopštila da je u zemljotresima poginulo više od 1.430 ljudi, dok podaci koje koriste porodice nestalih pokazuju da se hiljade osoba i dalje vode kao nestale.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Delci Rodrigez (Delcy Rodríguez) izjavila je u nedjelju da je dan ranije spašeno 33 ljudi, ali nije iznijela novi zvanični broj stradalih.

Na terenu su angažovane domaće i međunarodne spasilačke ekipe. Tim iz američke savezne države Virdžinija u nedjelju ujutro izvukao je muškarca i njegovog sina iz ruševina, dok su Ujedinjene nacije saopštile da je do subote u zemlju stiglo više od 2.200 spasilaca iz različitih dijelova svijeta.

Stručnjaci upozoravaju da su prva 48 do 72 sata nakon katastrofe ključna za pronalazak preživjelih, iako se taj period može produžiti ako imaju pristup hrani i vodi.

Rodrigez je na državnoj televiziji izjavila da više od 14.000 pripadnika vojske i policije patrolira područjem La Guaira, gdje je pristup strogo ograničen i za ulazak su potrebne posebne dozvole. Ipak, brojni stanovnici pogođenih zona tvrde da od vlasti dobijaju malo pomoći, pa potragu za nestalima često vode sami građani.

Razmjere razaranja dodatno su pogoršali naknadni plitki potresi koji su uslijedili u kratkom vremenskom razmaku, dok su slabiji zemljotresi i dalje potresali Karakas i okolna područja. Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da bi katastrofa mogla pogoditi više od šest miliona ljudi, uključujući oko dva miliona u glavnom gradu.