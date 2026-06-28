Toplotni talas oborio historijski rekord u Poljskoj: Izmjereno čak 40,5 stepeni

Poljska je danas zabilježila najvišu temperaturu otkako se vrše meteorološka mjerenja. U gradu Slubice, na zapadu zemlje, izmjereno je 40,5 stepeni Celzijusa, saopćio je Poljski institut za meteorologiju i upravljanje vodama.

Nova vrijednost premašila je dosadašnji nacionalni rekord od 40,2 stepena, koji je zabilježen u Pruskuvu u julu 1921. godine. Portparolka Instituta Agnješka Prasek izjavila je da se već može govoriti o novom temperaturnom rekordu, iako je u toku njegova zvanična potvrda.

Visoke temperature zabilježene su i u Torunju, gdje je izmjereno 40,3 stepena Celzijusa, što je također iznad dosadašnjeg rekorda.

Meteorološki institut izdao je najviši stepen upozorenja zbog toplotnog talasa za veći dio zemlje, koje će biti na snazi do ponedjeljka navečer. Prognoze pokazuju da bi temperatura u pojedinim dijelovima Poljske mogla dostići i 42 stepena Celzijusa.

Novi rekord uslijedio je samo dan nakon što je u Slubicama izmjereno 38,9 stepeni, čime je oboren i dosadašnji junski temperaturni rekord.