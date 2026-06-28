Kina koči iranski plan za Hormuški moreuz vrijedan 40 milijardi dolara: Strahuje od posljedica

Iran razmatra uvođenje naknada za brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz, procjenjujući da bi od toga mogao ostvarivati oko 40 milijardi dolara prihoda godišnje. Međutim, prema pisanju The Wall Street Journala, Kina se protivi toj ideji zbog mogućih posljedica po globalnu pomorsku trgovinu.

Teheran planira naplatu predstaviti kao naknadu za sigurnosne i okolišne usluge, pozivajući se na turski model u Bosforu i Dardanelima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da međunarodno pravo ne dopušta naplatu prolaska kroz Hormuški moreuz na isti način. Naime, Konvencija o pravu mora UN-a (1982.) definira pravo slobodnog tranzitnog prolaska brodova tjesnacima.

Najveći razlog kineskog protivljenja je strah da bi takav potez mogao postati presedan i otvoriti mogućnost uvođenja sličnih naknada u Malajskom moreuzu, kroz koji prolazi oko četvrtina svjetske pomorske trgovine i koji je od ključnog značaja za kinesku ekonomiju.

Analitičari upozoravaju da bi dodatna ograničenja na važnim pomorskim rutama mogla izazvati nove poremećaje u globalnoj trgovini i lancima snabdijevanja.