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IRAK

Velika antikorupcijska akcija: Uhapšeno 47 visokih zvaničnika

Mediji navode da istraga, osim korupcije, obuhvata i sumnje na finansiranje naoružanih grupa

Uhapšeni parlamentarci i državni službenici. Platforma X

Dž. B.

28.6.2026

Iračke vlasti uhapsile su 47 visokih zvaničnika, među kojima su zastupnici u parlamentu i službenici državnih institucija, u okviru velike antikorupcijske akcije pokrenute uoči posjete premijera Alija al-Zaidija Vašingtonu.

Prema navodima državne novinske agencije INA, sigurnosne snage izvele su racije u bagdadskoj Zelenoj zoni i drugim dijelovima glavnog grada, a među uhapšenima je i jedan zvaničnik Ministarstva nafte.

Premijer Al-Zaidi, koji je nedavno preuzeo dužnost, obećao je odlučnu borbu protiv korupcije i jačanje državnih institucija. Analitičari ocjenjuju da akcija predstavlja pokušaj nove vlade da pokaže ozbiljnost u provođenju reformi i privuče američke investicije.

Zvaničnici navode da istraga, osim korupcije, obuhvata i sumnje na finansiranje naoružanih grupa te krijumčarenje američkih dolara i iranske nafte.

Akcija se nastavlja u Bagdadu i drugim iračkim provincijama, a vlasti poručuju da će procesuirati sve osumnjičene za pronevjeru javnog novca.

# AKCIJA
# ANTIKORUPCIJA
# IRAK
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