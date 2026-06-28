Velika antikorupcijska akcija: Uhapšeno 47 visokih zvaničnika

Iračke vlasti uhapsile su 47 visokih zvaničnika, među kojima su zastupnici u parlamentu i službenici državnih institucija, u okviru velike antikorupcijske akcije pokrenute uoči posjete premijera Alija al-Zaidija Vašingtonu.

Prema navodima državne novinske agencije INA, sigurnosne snage izvele su racije u bagdadskoj Zelenoj zoni i drugim dijelovima glavnog grada, a među uhapšenima je i jedan zvaničnik Ministarstva nafte.

Premijer Al-Zaidi, koji je nedavno preuzeo dužnost, obećao je odlučnu borbu protiv korupcije i jačanje državnih institucija. Analitičari ocjenjuju da akcija predstavlja pokušaj nove vlade da pokaže ozbiljnost u provođenju reformi i privuče američke investicije.

Zvaničnici navode da istraga, osim korupcije, obuhvata i sumnje na finansiranje naoružanih grupa te krijumčarenje američkih dolara i iranske nafte.

Akcija se nastavlja u Bagdadu i drugim iračkim provincijama, a vlasti poručuju da će procesuirati sve osumnjičene za pronevjeru javnog novca.