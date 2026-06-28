Uhapšen jezivi pedofil: Više do decenije iskorištavao djecu, pronađena ogromna količina horor sadržaja!

Civilna garda u španskom gradu Alikanteu uhapsila je muškarca osumnjičenog za niz teških krivičnih djela protiv seksualne slobode maloljetnika mlađih od 16 godina, koje je vrbovao putem interneta predstavljajući se kao vršnjak.

Osumnjičenom se stavlja na teret 36 krivičnih djela povezanih s “groomingom”, odnosno online zavodjenjem djece, pri čemu se lažno predstavljao kao maloljetna osoba kako bi zadobio njihovo povjerenje i naveo ih na slanje intimnih fotografija.

U okviru operacije “Ahileja” policija je identifikovala više od 20 posebno ranjivih žrtava, starosti od osam godina, na različitim lokacijama u Španiji i inostranstvu, javlja RTVE.

Istraga je pokrenuta nakon prijave jedne žrtve sa ostrva Gran Kanarija, koja je 2024. godine slučaj prijavila Civilnoj gardi.

Tokom pretresa kuće osumnjičenog zaplijenjena je velika količina elektronskih uređaja i medija za pohranu podataka ukupnog kapaciteta 18.000 gigabajta.

Tim sudske policije u Santa Mariji de Giji započeo je analizu više od 200 zaplijenjenih uređaja, uključujući mobilne telefone, eksterne hard diskove, računare i USB memorije, na kojima je pronađen veliki broj fotografija i video-zapisa pedofilskog sadržaja.

Kontaktirao djecu putem društvenih mreža

Istražitelji navode da je osumnjičeni godinama koristio društvene mreže i aplikacije za dopisivanje kako bi kontaktirao djecu, kombinujući obmanu i emocionalnu manipulaciju radi seksualne eksploatacije.

Prema rezultatima istrage, više od decenije se predstavljao kao maloljetnik po imenu Huan, zadobijao povjerenje žrtava, a zatim ih emotivno manipulisao, često ulazeći u “veze” s njima, nakon čega ih je navodio na slanje eksplicitnog sadržaja.

Osumnjičeni je takav materijal čuvao za ličnu upotrebu, formirajući privatnu kolekciju, navode istražni organi.

Pritvor bez mogućnosti kaucije

Državljanin Španije iz Alikantea uhapšen je i sproveden pred sud u Santa Mariji de Giji, koji mu je odredio pritvor bez mogućnosti kaucije.

Civilna garda je uputila apel roditeljima i djeci da na internetu ne prihvataju zahtjeve nepoznatih osoba, da ne dijele lične podatke poput lokacije, škole ili broja telefona, te da profile drže zatvorenim.

Također je naglašena važnost roditeljskog nadzora i otvorene komunikacije s djecom kako bi ona mogla prijaviti svaku nelagodu ili sumnjiv kontakt na internetu.