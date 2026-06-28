Tramp tvrdi da su "kriminalno stvorene alge" uništile fontanu u Vašingtonu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je opširan tekst na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon obilaska spomenika i fontana u Vašingtonu, u kojem je kritikovao političke protivnike i najavio nove građevinske projekte, uključujući izgradnju velikog golf-terena.

Tramp je naveo da su brojni spomenici u glavnom gradu u potpunosti obnovljeni nakon, kako tvrdi, godina vandalizma i grafita. Posebno se osvrnuo na Lincoln Memorial Reflecting Pool ispred Linkolnovog spomenika, tvrdeći da je pretrpio veliku štetu zbog djelovanja “radikalnih lijevih vandala”, za koje je rekao da su “prerezali i rastrgali skupu vodootpornu podlogu u dužini od oko stotinu metara”. Za te tvrdnje nisu predočeni dokazi.

“Kriminalno stvorene alge”

U dijelu objave koji se odnosi na stanje u bazenu, Tramp je upotrijebio neobičan izraz za vegetaciju u vodi.

On je poručio da će nakon proslave 4. jula bazen biti ispražnjen radi sanacije štete, te dodao: “U međuvremenu, sve dobro funkcioniše, kriminalno stvorene alge su nestale, a trava koja je uništena uskoro će biti zamijenjena.”

Kontroverze oko Reflecting Poola

Trampove tvrdnje dolaze nakon što se projekat preuređenja Reflecting Poola pretvorio u političku i medijsku kontroverzu. Prvobitno procijenjen na manje od dva miliona dolara, projekat je na kraju koštao oko 14,7 miliona dolara, kroz ugovore dodijeljene bez javnog tendera.