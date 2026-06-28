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OBJAVIO OPŠIRAN TEKST

Tramp tvrdi da su "kriminalno stvorene alge" uništile fontanu u Vašingtonu

Trampove tvrdnje dolaze nakon što se projekat preuređenja Zrcalnog bazena pretvorio u političku i medijsku kontroverzu

Donald Tramp. AP

M. Až.

28.6.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je opširan tekst na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon obilaska spomenika i fontana u Vašingtonu, u kojem je kritikovao političke protivnike i najavio nove građevinske projekte, uključujući izgradnju velikog golf-terena.

Tramp je naveo da su brojni spomenici u glavnom gradu u potpunosti obnovljeni nakon, kako tvrdi, godina vandalizma i grafita. Posebno se osvrnuo na Lincoln Memorial Reflecting Pool ispred Linkolnovog spomenika, tvrdeći da je pretrpio veliku štetu zbog djelovanja “radikalnih lijevih vandala”, za koje je rekao da su “prerezali i rastrgali skupu vodootpornu podlogu u dužini od oko stotinu metara”. Za te tvrdnje nisu predočeni dokazi.

“Kriminalno stvorene alge”

U dijelu objave koji se odnosi na stanje u bazenu, Tramp je upotrijebio neobičan izraz za vegetaciju u vodi.

On je poručio da će nakon proslave 4. jula bazen biti ispražnjen radi sanacije štete, te dodao: “U međuvremenu, sve dobro funkcioniše, kriminalno stvorene alge su nestale, a trava koja je uništena uskoro će biti zamijenjena.”

Kontroverze oko Reflecting Poola

Trampove tvrdnje dolaze nakon što se projekat preuređenja Reflecting Poola pretvorio u političku i medijsku kontroverzu. Prvobitno procijenjen na manje od dva miliona dolara, projekat je na kraju koštao oko 14,7 miliona dolara, kroz ugovore dodijeljene bez javnog tendera.

Nekoliko dana nakon završetka radova, bazen je pozelenio zbog rasta algi, a plava podloga počela se ljuštiti i odvajati.

Iako Tramp tvrdi da je riječ o sabotaži i namjernom uništavanju, stručnjaci i mediji navode da za takve tvrdnje ne postoje dokazi. Prema njihovim objašnjenjima, kombinacija tamne podloge i hemijskih tretmana stvorila je uslove za naglo razmnožavanje algi.

Također se navodi da su pojedini slučajevi privođenja zapravo uključivali turiste koji su iz znatiželje dodirivali oštećenu površinu.

Planovi za novi golf-teren

U nastavku objave Tramp je najavio i izgradnju velikog golf-kompleksa na lokaciji East Potomac Golf Links u Vašingtonu.

On je naveo da je lokaciju obišao zajedno s arhitektom Tomom Faziom i njegovim sinom, te da planira izgraditi jedan od najvećih golf-terena na svijetu, otvoren za javnost, ali i sposoban da ugosti velike turnire poput US Opena i Ryder Cupa.

Prema njegovim riječima, radovi bi trebali početi 1. septembra preko Ministarstva unutrašnjih poslova SAD-a. Kritizirao je trenutno stanje terena, navodeći da je infrastruktura zapuštena, drveće neodržavano i potencijalno opasno, a trava gotovo uništena, uz obećanje da će projekat vratiti prestiž glavnom gradu.

# SAD
# DONALD TRUMP
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