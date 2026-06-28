Pregovori SAD i Irana pred kolapsom: Iranski vjerski lideri traže hitan kraj razgovora

Utjecajni iranski vjerski lideri pozvali su na prekid pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon posljednjih američkih udara. U saopćenju teoloških centara iz svetog grada Kom, objavljenom u nedjelju i pročitanom na državnoj televiziji IRIB, navedeno je da bi iranski pregovarački tim, predsjednik i članovi Vijeća sigurnosti trebali odmah obustaviti razgovore ukoliko dođe do ponovnog kršenja dogovorenih uslova.

Kako se navodi, takav potez mora biti donesen i na pravnim i na vjerskim osnovama, jer bi kršenje dogovora predstavljalo direktno narušavanje odredbi okvirnog sporazuma.

Narušena ključna tačka

Vjerski lideri u Komu, koji vode ključne teološke centre u zemlji, od Islamske revolucije 1979. godine pod vodstvom Ruholaha Homeinija (Ruhollah Homeini), imaju snažan ideološki i politički utjecaj u iranskom sistemu.

Sličan stav dolazi i iz medija bliskih Islamskoj revolucionarnoj gardi, koji smatraju da su daljnji pregovori sa SAD-om neodrživi. Prema njihovom mišljenju, posljednji udari već su narušili ključnu tačku okvirnog sporazuma – prekid neprijateljstava na svim frontovima – zbog čega nastavak razgovora nema smisla.

Napetosti u Hormuzu

U međuvremenu, posljednjih dana zabilježeni su novi uzajamni napadi uprkos ranijem primirju. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na iranske ciljeve nakon što je, prema američkim tvrdnjama, Iran napao brod u Hormuškom moreuzu kod omanske obale.