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NAKON SERIJE UDARA

Pregovori SAD i Irana pred kolapsom: Iranski vjerski lideri traže hitan kraj razgovora

Utjecajni iranski vjerski lideri pozvali su na prekid pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon posljednjih američkih udara

Snimak američkog napada. CENTCOM

M. Až.

28.6.2026

Utjecajni iranski vjerski lideri pozvali su na prekid pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon posljednjih američkih udara. U saopćenju teoloških centara iz svetog grada Kom, objavljenom u nedjelju i pročitanom na državnoj televiziji IRIB, navedeno je da bi iranski pregovarački tim, predsjednik i članovi Vijeća sigurnosti trebali odmah obustaviti razgovore ukoliko dođe do ponovnog kršenja dogovorenih uslova.

Kako se navodi, takav potez mora biti donesen i na pravnim i na vjerskim osnovama, jer bi kršenje dogovora predstavljalo direktno narušavanje odredbi okvirnog sporazuma.

Narušena ključna tačka

Vjerski lideri u Komu, koji vode ključne teološke centre u zemlji, od Islamske revolucije 1979. godine pod vodstvom Ruholaha Homeinija (Ruhollah Homeini), imaju snažan ideološki i politički utjecaj u iranskom sistemu.

Sličan stav dolazi i iz medija bliskih Islamskoj revolucionarnoj gardi, koji smatraju da su daljnji pregovori sa SAD-om neodrživi. Prema njihovom mišljenju, posljednji udari već su narušili ključnu tačku okvirnog sporazuma – prekid neprijateljstava na svim frontovima – zbog čega nastavak razgovora nema smisla.

Napetosti u Hormuzu

U međuvremenu, posljednjih dana zabilježeni su novi uzajamni napadi uprkos ranijem primirju. Sjedinjene Američke Države izvele su udare na iranske ciljeve nakon što je, prema američkim tvrdnjama, Iran napao brod u Hormuškom moreuzu kod omanske obale.

Teheran je ranije upozorio da će prolaz kroz moreuz biti siguran samo ako se koristi ruta koju odredi Iran.

Iran nije učestvovao u tehničkim razgovorima zakazanim za nedjelju, uz obrazloženje da su posljednji napadi i neispunjeni uslovi memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama učinili pregovore bespredmetnim, izjavio je član Ureda za očuvanje i objavljivanje djela vrhovnog vođe za državnu televiziju.

- Na primjer, jedan od razloga je provjera imamo li pristup odmrznutim sredstvima. Ako nemamo pristup, onda taj uvjet nije ispunjen.

# IRAN
# SAD
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